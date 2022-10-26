‘Kırığım iyileşti, her şey yolunda’

Film ve dizi içeriklerini desteklemek için yola çıkan ve kurucuları arasında Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya'nın yanı sıra Çağlan Tanrıverdi, Efe Acar, İsmail Tomrukcu ve Oğuzhan Bozkurt'un bulunduğu platformun tanıtımı önceki akşam Sarıyer'de yapıldı. Gecede TV ve sinema dünyasının tanınmış isimleri yer aldı. Geçtiğimiz günlerde şiddetli çarpma sonrası bacağında yan bağları kopup üst kaval kemiği kırılan Düzyatan, "Ayağım gayet iyi, sporumu yaparak güçlendirdim, bir problem yok gördüğünüz gibi" dedi.