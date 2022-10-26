Ölüm haberi dostlarını yasa boğdu! Ünlü isimlerden Halit Kıvanç’a duygusal veda...

ESRA CEYHAN

HALİT KIVANÇ...

"Üniversitenin ikinci sınıfına giderken, bizim binanın hemen yanında açılacak olan radyo-televizyon stüdyosunun hazırlık aşamalarında birkaç arkadaşımla beraber ben de görev yaptım. Her şey bitip de sıra o akşama gelince, annemden ödünç aldığım masmavi elbise, babamın ona hediye ettiği uğur böcekli broş ile kendi kendime yaptığım saç ve makyajla kapıda konukları karşılamaya hazırdım. Daha ilk dakikaların başında, benim kuyruklu yıldızım, Halit Kıvanç kapıda belirdi. Ben öylece durmuş, gözlerimi kendisine kilitlemiş bakarken, o siyah paltosunu çıkarmaya çalışıyordu. Neden sonra beni fark etti. Heyecandan titreyen ve buz gibi olan elimi uzattığımda, güven veren, sıcacık eliyle karşılaştım. Daha ilk anda, onu, bunca yıl boşuna sevmemiş olduğumu anladım. Biraz konuştuk, ama inanın neler söylediğimi hiç hatırlamıyorum. Gecenin devamında, yazı ve kelam ustası Halit Kıvanç bana, okulun yanı sıra TRT'de de çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ay bayılmamak işten değil. Aynı gece hem Halit Kıvanç'la tanışmak, hem de koskoca TRT'de çalışma teklifi almak biraz fazla geldi galiba. Korktum, altından kalkamam, beceremem diye… Telefonunu aldım, teşekkür ettim. Gecenin büyüsüyle yetinirim, dedim kendi kendime. Aradan birkaç ay geçince Halit Kıvanç TRT'de çalışan, staj yapan arkadaşlarla "Esra neden gelmiyor, gelsin çalışsın" diye Haber yollayınca bir cesaret geldi üzerime. Okulla beraber 'TRT olur mu olmaz mı' kaygılarımı bir kenara attım, Halit Bey'in dediğini yaptım, TRT'ye gittim. İyi ki yapmışım bir yanda TRT okulu, diğer yanda Halit Kıvanç gibi bir USTA, ondan öğrendiklerimle bilgime bilgi kattım. Ekranın hem arkasını, mutfağını hem de önünü, heyecanını, sorumluluğunu anladım. Herkese nasip olmayacak bu büyük şansın, ekran önü için beni nasıl bilgili kıldığını, sizlerin karşısına çıkınca anladım. Halit Kıvanç çok önemli, başarısı milyonlarca malum bir meslek büyüğüm olmasının dışında, programcılık, sunuculuk, kısaca gerçek anlamda donanımlı yayıncılık adına ne varsa kendisinden öğrendiğim öğretmenim…"

Bu satırlar "ESRA CEYHAN'la A'dan Z'ye" kitabımdan. Fotoğraf da kitabımın tanıtım kokteylinden…

Bende hakkı ve emeği sonsuz BÜYÜK USTAMA şükran ve saygıyla…