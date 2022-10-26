Osman Bey İmparator Andronikos’a meydan okuyarak, Konstantiniyye’de elçilik tavizi aldı

'Kuruluş Osman'ın 102. Bölümünde İmparator Andronikos'un canını kurtaran Osman Bey, İmparator Andronikos'la pazarlığa girişti. İmparator Andronikos'u kendisine ihanet ettiği kızı Ofelya'yı cezalandırmak için Olof'u Osman Bey'in topraklarına gönderme isteğine Osman Bey "Kimden izin aldın?" diyerek sert tepki gösterdi.

İmparator Andronikos, Osman Bey'in dostluğuna güvendiği ve kızı Ofelya'nın ortak düşmanları olduğunu söyleyerek rahatlatmak isterken Andronikos'u köşeye sıkıştıran Osman Bey, "Topraklar benim tasarrufumda! Ofelya da benim düşmanım! Amma Olof dostum değil!" diyerek karşı çıktı.

Osman Bey'in tavrına karşı Olof'un "Düşmanımı cehennem dahi olsa girer alırım!" sözlerine Osman Bey, "Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu!" diyerek meydan okudu. Osman Bey'in tepkisini yumuşatmak isteyen İmparator Andronikos, "Osman Bey! Olof sizin sözlerinize sadık kalacak! Ve benim emrim ile kızımı alıp bana getirecek! Sen şehrime girmek için ne zaman izin aldın? Dostsak, bunu kanıtlayacaksın!" sözlerine Osman Bey, "Olof sözlerime sadık kalacak ha! Yetmez! Bunun için daha fazlası gerek! Dostluk dersin! Bir bina inşa edeceksin, ben de münasip gördüğüm kişiyi o binaya atayacağım! Dostluk dediğin böyle pekişir!" dedi.

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