Osman Bey’in İmparator Andronikos ve Bizans’a kurduğu büyük oyun!

"İmparator dahi biz istediğimiz müddetçe tahtında oturur! Gayrı hedefimiz Bizans'tır! Hedefimizi büyüyecek ki biz de büyüyelim! Bizans'ı ezeceğiz ve devlet olacağız inşallah!" diyen Osman Bey, devlet olma yolunda sağlam adımlar attığını göstermiş oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 102. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.