Tarihin kapılarını açan koleksiyon Bursa’da

Selçuklu'nun başkenti Konya'da doğup Osmanlı'nın ilk başkentlerinden Bursa'da büyüyen, sonra da üniversite okumak için Dersaadet'e gelen Ahmet Erdönmez, Bursa'nın önemli iş insanlarından biri. Lakin o aynı zamanda önemli bir kültür insanı.Üniversite okurken, otobüsle giderken yolda bir eskicide gördüğü gramofonu öğrenci harçlığı ile satın almasıyla başlayan koleksiyonerlik sevdası Ahmet Erdönmez'in kültür tarihinin derin koridorlarında dolaşmasına neden oluyor. Yıllardan beri de geçmişin izini sürüyor Ahmet Bey. Değerli tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yönlendirmesiyle koleksiyonerliğin inceliklerini de öğrenen ve ona göre koleksiyonunu şekillendiren Ahmet Bey, biriktirdiklerini, öğrendiklerini kendine saklamak yerine toplumla paylaşma erdemini gösteren bir değerli insan. Bursa'da yıllardan beri de bu amaçla çalışıyor. Zaman zaman Bursa Kent Müzesi'nde ya da kimi galerilerde açılan sergilerde koleksiyonunun nadide ve güzide parçalarını insanlarla paylaşıyor. Lakin şimdi daha önemli bir gelişme yaşanıyor. Ahmet Bey'in yaklaşık yarım asırda oluşturduğu koleksiyonu, Bursa'daki Downtown'da açılacak ve müzede daimi olarak sergilenecek.Bursa'da GÜNAYDIN Sohbetleri kapsamında buluştuğumuz Ahmet Erdönmez ile koleksiyonu ve müze serüvenini konuştuk. Ahmet Bey "Bu eserleri insanlar görsün diye topluyorum. Amacım Osmanlı'dan günümüze yansıyan tarihi değerleri, halkın izlenimine sunmak, genç kuşakları bilgilendirmek. Bunun için eserlerimin önemli bir bölümünü, daha önce Bursa Kent Müzesi'nde sergiledim. Şimdi bir müze çatısı altında, hem de günümüz koşullarına uygun olarak tasarlanan bir müzede koleksiyonum sergilenecek" diyor.Kültür ve tarihin gündelik hayat için çok önemli olduğunu anlatan Ahmet Bey, "Bir obje, bir nesne bazen hikayesiyle öyle kapılar açıyor ki, bizden önce yaşamış sıradan insanların hayatını anlamamızı sağlıyor. Geçmişi, geçmişin insanını anlamak geleceğinizi de şekillendirir" diyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı olan koleksiyonun güzide parçaları, zaman zaman yurt dışındaki sergilerde yer alan Ahmet Bey, Bursa Kültür ve Sanat Vakfı'nın da kurucularından biri olarak özelde Bursa'nın genelde Türkiye'nin kültür hayatının önemli simalarından biri. "Bu koleksiyondaki eserlerin, insanların hayatını nasıl şekillendirdiği görünce çok mutlu oluyorum. Daha fazla insana ulaşmak istiyorum. Müze bu anlamda bana hep istediğim bir fırsatı daimi olarak verecek. Bunun için çok mutluyum" diyor.