Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türkan Şoray’ı bir de böyle görün

Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 77 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.
Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyaya damga vurdu.
Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar doktorunu tebrik etti.
Fotoğrafları paylaşan hollywoodyuzleri isimli sayfa Şoray'ın iki kez geçirdiği estetik işlem sonrası doğal bir burna kavuştuğunu belirtti.
Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali'nin açılışı Türk Sineması'nın "Sultan"ı Türkan Şoray ile birlikte gerçekleştirdi.
Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak Gemlik Film Festivali'nde hayranlarının karşısına çıktı. Yılların eskitemediği güzelliğiyle boy gösteren Türkan Şoray'ın açıklamaları da oldukça dikkat çekti.
'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösteriminin ardından sahneye çıkan Türkan Şoray, Gemlik'te binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı. Gördüğü büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Türkan Şoray, ''Sizinle olmak dünyanın en güzel duygusu. Bu sevgi beni hayata bağlayan en güzel ve en önemli güç" dedi.
Samimi açıklamalarda bulunan Türkan Şoray, "Selvi Boylum Al Yazmalım filmi Cengiz Aytmatov gibi muhteşem bir yazarın hikayesinden uyarlandı. Ali Özgentürk çok güzel bir senaryo yazdı, Cahit Berkay inanılmaz bir müzik yaptı. Seyircimiz bu filmi bağrına bastı. Film çekilirken hep ekip arkadaşlarımızla birlikte ''Bu film başka!'' diyorduk. Başka bir duygusu vardı" ifadelerini kullandı.
Oynadığı 220 filmde yüzlerce karaktere imza atan Türkan Şoray, hep mücadeleci kadınları canlandırdığını söyleyerek, ''Hepsinin ayrı dramları vardı, hepsi ayrı sosyal sınıftan isimlerdi. O kadınların hepsi bendim ve onlarla özdeşleştim, onların mücadelesiyle ben de mücadele ettim. Ama maalesef canlandırdığım kadınların hepsi çileli kadınlardı ve ben 50 sene çile çektim. Çoğu edilgen kadındı ama sonunda dik durmasını öğrenmişlerdi. Ben de bu filmler sayesinde dik durmayı öğrendim" şeklinde konuştu.
GERÇEKTEN ACI ÇEKTİM
Oynadığı roller sonrası karakterlerin acısını eve taşıdığını belirten Türkan Şoray, "O kadınların açışlarını eve taşıyordum. Acaba ben kendi hayatımda böyle olsa nasıl davranırdım diye düşünürdüm. O acıyı yaşamış gibi yapmadım, gerçekten acı çektim. Sahtekarlık yapmadım. Oynayalım bitsin yapamadım, mutlaka içim acımalıydı" dedi.
Kariyerinde dört filmin yönetmenliğini üstlenerek aynı zamanda o filmlerde oyuncu olarak da yer alan Şoray, ''Yıllarca kameranın önündeydim. Ama ben çılgınlık yapıp dört film çektim ve aynı zamanda oynadım. Hem kamera arkasında olmak hem de önünde olmak zor oluyordu" ifadelerini kullandı.
ÇOK YAŞA TÜRKAN ŞORAY
Sahneye çıkan Cahit Berkay, ilk şarkısını orkestrasıyla çalmak yerine Türkan Şoray'a resital yapmak istediğini belirtti ve ''Bana, o filmin müziğini yaparken nasıl bir duyguyla yaptın, diye soruyorlar. Aşıktım. Kendimi şanslı hissediyorum ve Türkan Şoray'a resital yapmak istiyorum'' dedi.
Cahit Berkay "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin müziğini çalarken Türkan Şoray da filmden diyaloglarla Berkay'a eşlik etti ve meydanı dolduran binlerce kişi ''Çok yaşa Türkan Sultan'' diye tezahürat yaptı.
Ergün, 'Sultan'a olan hayranlığını, "Onu hep heyecanla takip ettim ve hâlâ da heyecanlanıyorum" diye anlattı.
Gençliğinden beri Türkan Şoray hayranı olduğunu söyleyen Halil Ergün, 'Sultan'la ilk tanışmasını şöyle anlattı:
"İznik'te kerpiçten yapılmış tek katlı bir sinemada insanlar film seyretmeye gidiyordu. Orada seyirci olarak sinemayla tanıştım. Bir gün çarşıda yürüyorum. Çınara çakılmış tahta bir reklam panosu var; yeni bir film gelmiş… 'Köyde Bir Kız Sevdim' diye. Hiç tanımadığımız bir genç kız; işte o Türkan Şoray'dı."
TIRNAKLARIYLA VAR OLDULAR
Usta oyuncu, Türkan Şoray'a bu anısını yıllar önce anlattığını da ifade ederek, "Ona kur yaptım, ben seninle ilk orada tanıştım diye. Sonra da Türkan Şoray oldu zaten, her zaman heyecanla takip ettim onu" dedi.
Türkan Şoray ve Fatma Girik'in Türk sinemasındaki yerinin ayrı olduğunu da söyleyen Ergün, "Onlar bizim topraklarımızın iz bırakmış, ileride anılacak unsurlarının başında gelen isimler. Onlar halkın mahallesinden yürüyerek geldiler Yeşilçam'a. Fatma Girik, Türkan Şoray, tırnaklarıyla var oldular ve hâlâ varlar. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu. Sanatçının büyük bir hayranı olduğunun altını çizen Ergün, "Heyecanlanıyorum hâlâ Türkan'la konuştuğum zaman, şu anda onu anlatırken de" diyerek, heyecanını gizleyemedi.
Son günlerde sosyal medyayı aktif kullanan Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray adına sahte Twitter hesabı açıldı. Şoray, adına açılan sahte Twitter hesabına karşı takipçilerini uyardı.
SAHTE HESAP BİNLERCE TAKİPÇİYE ULAŞTI
Instagram'ı aktif olarak kullanan Şoray adına açılan sahte Twitter hesabında "Biraz çekinerek de olsa Twitter mecrasına girmiş bulunmaktayım. Sevgi ve saygılar..." ifadeleri yer aldı. Açılan sayfa kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.
"SADECE INSTAGRAM HESABIM VARDIR"
Şoray, resmi Instagram hesabında açıklamada "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır" dedi.
Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek.
Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz haftalarda ekranlarda boy göstermişti.
Acı Günler ve Balayı filmleriyle şöhret kazanan Nazan Şoray, müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yapmıştı.
Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Nazan Şoray'ı görenlerin nutku tutulmuştu.
Adeta baştan aşağı değişen Nazan Şoray'ın son hali bambaşka biri gibi.
Türkan Şoray'a benzerliğiyle bilinen Nazan Şoray'ın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmazken, estetik dokunuşlarla da büyük bir değişim yaşadığı görüldü.
68 yaşındaki Nazan Şoray'ın 50'li yaşlarına geri döndüğünü belirten hayranları son haline beğeni yağdırdı.
Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray bir süre sinema sektöründe çalıştıktan sonra müzisyenliğe adım atmıştır.
Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalama kararı aldı. Ancak 2011 yılında tekrardan dönüş yapan şarkıcı, Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü.
Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray daha önce katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunmuştu.
"SOKAKLARDA RAHAT YÜRÜMEK İSTİYORUM"
"Ablam artist olunca biraz yalnız kaldım diyebilirim" şeklinde açıklama yapan Şoray, neden film artisti olmak istemediğini de yanıtlayarak şöyle konuştu:
"Şikayet anlamında söylemiyorum, sadece olanı söylüyorum ama ben kendimi mutlu addediyorum. Mutlu bir çocuktum. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Küçükken mimar olmak istiyordum, hala merakım var. Bana 'Niye sen de ablan gibi film artisti olmak istemiyorsun?' diye sorduklarında 'Sokaklarda rahat yürümek istiyorum. Simit yiyerek yürümek ve otobüse binmek istiyorum' demiştim."
"SİNEMADAN PARA KAZANMAK İMKANSIZDI"
Ünlü isim, sinemadan para kazanamadığını ve müziğe neden yöneldiğini şu sözlerle açıklamıştı:
"Sahneye çıkınca seni şarkıcı yerine koymuyorlar. Yüzüne karşı söylenmese de konuşulanları duyuyorsun. Ben de bunu önceleri önemsemiyordum. 'Evet, ben film artistiyim. Ben bu işi geçici olarak yapıyorum.' diyordum. Sinemada hiçbir ödeme yapmıyorlardı. Para kazanmak hemen hemen imkansızdı. Ben doğru dürüst para aldığımı hatırlamıyorum sinemada. İnsana artık 'Kendi paramı kazanıyorum' düşüncesi geliyor. Bu da bir etkendi. Neticede geçiminizi sağlayacaksınız. Baktım ki bu insanlar böyle söylüyor, 'Benim bunları utandırmam lazım' diyerek, şan dersleri aldım ve devam ettim" ifadelerini kullandı.
SIKILMAKTAN KORKTUĞUM İÇİN EVLENMEDİM
Nazan Şoray daha önce verdiği bir röportajda, sıkılmaktan korktuğu için evlenmediğini açıklamıştı. "Evlenirsem ayrılmamam lazımdı, öyle bir düşünceye sahiptim" diyen Şoray, çocuk yapmama sebebini de söylemişti. Ünlü isim, "Benim hayatım sahnede, hep çalışarak geçti. Hayatımda aşk olmasa olur ama iş olmazsa olmaz. Öyle bir yapıya sahibim. O zaman için buna zaman kaybı olarak baktım" şeklinde konuşmuştu.
Adeta sır gibi saklanan, magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer ortaya çıktı.
Sosyal medyada aktif olan Türkan Şoray, son olarak annesinin Anneler Günü'nü paylaştığı nostaljik bir kare ile kutladı.
Türkan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında dikkatleri birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer çekti. İ
İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray'ın kız kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan adında bir de oğlu var.
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2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.
Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynamış.
Güzel gözleri ile övgüleri toplayan Kardelen Hacıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına da beğeni yağıyor.
AZRA AKIN
AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE
BÜŞRA DEVELİ'NİN KARDEŞİ DİLARA DEVELİ
BARIŞ ARDUÇ
BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ