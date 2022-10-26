Ünlü organizatör Ahmet San: Burak Özçivit Brad Pitt’ten daha meşhur

Ahmet San, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Ortak firmaları ile İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde büyük bir plato kurduklarını belirten ünlü organizatör ve yapımcı, yakında platoyu hizmete açacaklarını söyledi.
Ahmet San, "Hollywood yapımlarının bazıları artık burada çekilecek, yerli ve yabancı sinema filmlerinin çekileceği büyük bir plato kurduk, Türkiye bu konuda cazibe merkezi olmaya aday bir ülke' dedi.
Aynı açıklamayı şarkıcılar için yapamıyorum, şarkıcılarımız daha yerel ve içe kapanık üretimler yapıyor' ifadelerini kullandı.
"MÜZİK SEKTÖRÜNDEN KOPTUM"
Yurt dışında yaşanan ekonomik zorlukların Türkiye'ye yarayacağını ve İstanbul'da film çekmenin yabancı yapım firmaları için daha ucuz olacağını dile getiren Ahmet San, müzik sektöründen koptuğunu ve artık sinemada faaliyet göstereceğini açıkladı.