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Giriş Tarihi: 26.10.2022 07:01 Son Güncelleme: 26.10.2022 07:11

Ünlü organizatör Ahmet San: Burak Özçivit Brad Pitt’ten daha meşhur

Ünlü organizatör Ahmet San: Burak Özçivit Brad Pitt’ten daha meşhur

Ünlü organizatör Ahmet San, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Türk oyuncularla gurur duyduğunu fakat şarkıcılarımızdan umudunu kestiğini söyleyen San şöyle konuştu: "Burak Özçivit ve Kıvanç Tatlıtuğ Orta Doğu'da Brad Pitt'ten daha meşhur… Ancak aynı iddiayı Türk şarkıcılar gösteremiyor. Onlar daha yerel ve içe kapanık üretim yapıyor."

Ahmet San, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Ortak firmaları ile İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde büyük bir plato kurduklarını belirten ünlü organizatör ve yapımcı, yakında platoyu hizmete açacaklarını söyledi.

Ahmet San, "Hollywood yapımlarının bazıları artık burada çekilecek, yerli ve yabancı sinema filmlerinin çekileceği büyük bir plato kurduk, Türkiye bu konuda cazibe merkezi olmaya aday bir ülke' dedi.

"BURAK ÖZÇİVİT VE KIVANÇ TATLITUĞ, ORTA DOĞU'DA RAKİPSİZ"

Türk sinema oyuncularından ümitli olduğunu fakat şarkıcılardan ümidi kestiğini sözlerine ekleyen Ahmet San, "Türk oyunculardan mesela Kıvanç ve Burak, Orta Doğu'da Brad Piit'den daha meşhur.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası

Aynı açıklamayı şarkıcılar için yapamıyorum, şarkıcılarımız daha yerel ve içe kapanık üretimler yapıyor' ifadelerini kullandı.

"MÜZİK SEKTÖRÜNDEN KOPTUM"

Yurt dışında yaşanan ekonomik zorlukların Türkiye'ye yarayacağını ve İstanbul'da film çekmenin yabancı yapım firmaları için daha ucuz olacağını dile getiren Ahmet San, müzik sektöründen koptuğunu ve artık sinemada faaliyet göstereceğini açıkladı.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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Ünlü organizatör Ahmet San: Burak Özçivit Brad Pitt’ten daha meşhur
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