Ünlü şarkıcı Katy Perry'in gözü düştü! O anlar sosyal medyada viral oldu!

Birçok kullanıcı, takma kirpik yapıştırıcısının Katy Perry'nin gözünü kapattığını düşünürken, diğer kullanıcılar da şarkıcının migreni olduğunu ya da stres veya yorgunluk nedeniyle göz spazmı geçirmiş olabileceğini konuşuluyor.