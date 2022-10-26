Ünlü şarkıcı Katy Perry'in gözü düştü! O anlar sosyal medyada viral oldu!

Katy Perry, sahne şovu ve etkileyici sesiyle hayranlarını büyülediği sırada ilginç anlar yaşattı. ABD'nin kumarhaneler şehri Las Vegas'ta sahne alan Katy Perry, konser sırasında sağ gözünü kontrol edemeyince "nöbet geçiriyorum" şakası yaptı.
TikTok'a yüklenen görüntülerde 38 yaşındaki şarkıcının gösterinin ortasında gözlerinden birini açmak için uğraştığı görülürken, birçok kullanıcı 'mekanik bir arıza' yaşadığını söyledi.
Birçok kullanıcı, takma kirpik yapıştırıcısının Katy Perry'nin gözünü kapattığını düşünürken, diğer kullanıcılar da şarkıcının migreni olduğunu ya da stres veya yorgunluk nedeniyle göz spazmı geçirmiş olabileceğini konuşuluyor.
Katy Perry TV adlı bir TikTok sayfası tarafından yayınlanan video, sadece bir günde 17 milyondan fazla izlendi.