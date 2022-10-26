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Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:45 Son Güncelleme: 26.10.2022 09:54

Ünlü şarkıcı Katy Perry'in gözü düştü! O anlar sosyal medyada viral oldu!

Ünlü şarkıcı Katy Perry’in gözünün düştüğü anlar viral oldu!

ABD'li söz yazarı ve şarkıcı Katy Perry, sahnede yaşadığı göz problemi nedeniyle hayranlarını korkuttu. Katy Perry, sahne şovu sırasında sağ gözünü kontrol edemedi. 38 yaşındaki şarkının konseri sırasında göz kapağı düştü. O anlar ise sosyal medyada viral oldu.

Katy Perry, sahne şovu ve etkileyici sesiyle hayranlarını büyülediği sırada ilginç anlar yaşattı. ABD'nin kumarhaneler şehri Las Vegas'ta sahne alan Katy Perry, konser sırasında sağ gözünü kontrol edemeyince "nöbet geçiriyorum" şakası yaptı.

Ünlü şarkıcı Katy Perry’in gözünün düştüğü anlar viral oldu!

TikTok'a yüklenen görüntülerde 38 yaşındaki şarkıcının gösterinin ortasında gözlerinden birini açmak için uğraştığı görülürken, birçok kullanıcı 'mekanik bir arıza' yaşadığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Katy Perry’in gözünün düştüğü anlar viral oldu!

Birçok kullanıcı, takma kirpik yapıştırıcısının Katy Perry'nin gözünü kapattığını düşünürken, diğer kullanıcılar da şarkıcının migreni olduğunu ya da stres veya yorgunluk nedeniyle göz spazmı geçirmiş olabileceğini konuşuluyor.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Ünlü şarkıcı Katy Perry’in gözünün düştüğü anlar viral oldu!

Katy Perry TV adlı bir TikTok sayfası tarafından yayınlanan video, sadece bir günde 17 milyondan fazla izlendi.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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Ünlü şarkıcı Katy Perry'in gözü düştü! O anlar sosyal medyada viral oldu!
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