Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Hayatta çok acı tecrübe yaşadığını ifade eden Berdan Mardini, "İnsanlara artık güvenim kalmadı. Ne kadar acı tecrübe varsa yaşadım. Derler ya 'tecrübe edinmiş oldun' diye olmaz olsaydı. Evlilikten tutun da akrabalarıma kadar öyle acı tecrübeler kazandım ki... Kazanmaz olaydım. İş kurdum, milyon dolarlık yatırımlar yaptım, orada dahi amcalarım ihanetine uğradım. Hayatta kimseye güvenim kalmadı" dedi.