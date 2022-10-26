Haberler Günaydın Haberleri Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!
Giriş Tarihi: 26.10.2022 07:44 Son Güncelleme: 26.10.2022 08:02

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Türkücü Berdan Mardini, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler'e gönderme yaptı. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Fatoş Yelliler, eski eşi Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldattığını daha önce itiraf etmişti. Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Berdan Mardini, sürekli ihanete uğramaktan bıktığını açıkladı: "Ne kadar acı tecrübe varsa yaşadım. Evlendim eşim aldattı, iş kurdum amcam ihanet etti. Hayatta kimseye güvenim kalmadı. Bundan sonra yoluma tek tabanca olarak devam edeceğim."

Uzun süre özel hayatıyla adından söz ettiren Berdan Mardini, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Hayatının evi ve işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşantı sürdüğünü ifade eden şarkıcı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Hayatta çok acı tecrübe yaşadığını ifade eden Berdan Mardini, "İnsanlara artık güvenim kalmadı. Ne kadar acı tecrübe varsa yaşadım. Derler ya 'tecrübe edinmiş oldun' diye olmaz olsaydı. Evlilikten tutun da akrabalarıma kadar öyle acı tecrübeler kazandım ki... Kazanmaz olaydım. İş kurdum, milyon dolarlık yatırımlar yaptım, orada dahi amcalarım ihanetine uğradım. Hayatta kimseye güvenim kalmadı" dedi.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

"TEK TABANCA OLARAK İLERLİYORUM"
"Artık bundan sonra tek tabanca olarak ilerliyorum" diyen ünlü isim, "Harcadığım zamana mı yoksa giden birikime mi üzüleyim bilmiyorum. Ama bundan sonra ne yaparsam kendim yapacağın onu öğrendim. Yılmadan, pes etmeden; çalışmaya ve üretmeye devam ediyorum. Sahnelerimde de kurmuş olduğum fabrikada da işin meyvelerini toplama zamanı geldi artık" ifadelerini kullandı.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Evlilik sözleşmesi hakkındaki fikri de sorulan Berdan Mardini, "İnsanlar evlilik sözleşmesini eleştiriyorlar ama bence doğru değil. Yapılması gereken bir şey" şeklinde konuştu.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

NE OLMUŞTU?

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini Mart 2021'de olaylı şekilde noktalayan Berdan Mardini, "İlk başta ihaneti anlayamadım tabii çünkü kimse iki çocuğunun annesine bunu konduramaz! Ben her konsere gittiğimde çantasını hazırlayıp dışarı çıkıyormuş peruk ve sahte isimlerle geziyormuş" demişti. 44 yaşındaki şarkıcı, 'eski sevgili' sorusu üzerine 'ihanet' hakkındaki sözleriyle dikkat çekmişti.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Berdan Mardini, 2010'da evlendiği Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Ünlü şarkıcının avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denilmişti. Kısa süre sonra Yelliler'in adı 'yasak aşk' iddialarına karışmıştı.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

"NE KARGAYI GÜL BAHÇESİNE, NE BÜLBÜLÜ ÇÖPLÜĞE!"

Yelliler, "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekteydi" ifadelerini kullanmıştı.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Mardini ise "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz" mesajını paylaşmıştı.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

"İKİ DUBLE İÇTİKTEN SONRA ARKADAŞLIK KALMAZ"

Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berdan Mardini, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu ve 'eski sevgili' konulu sorulara çarpıcı cevaplar verdi.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Normal değildir. İki duble içtikten sonra arkadaşlık kalmaz. Gerçekçi olalım lütfen. Hissiyatın onu sadece arkadaş olarak görmüşse normal.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Zor işler bunlar. Arkadaşken daha sonra sevgili olma muhabbeti de olabiliyor.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

'İnsanların bütün hayatının temelinde cinsellik yatıyor demişler' ya, bu da karakter meselesi.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Sadece beynin oraya çalışıyorsa normal değil, çalışmıyorsa normal. Sevgiliden sonra arkadaş nasıl kalacaksın yani? Öyle bir durum yok.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

"20 YIL ÖNCE EN TAŞ KAFALI, EN KAPRİSLİ ADAMDIM"

Birisiyle kavga ettikten beş dakika sonra barışmak normal midir?

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Normaldir. Vicdani bir meseledir. Ben küs kalmayı çok sevmiyorum. Çok merhametli bir adamım ama konu çok büyükse hemen barışmam ve Allah'a havala ederim.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

24 yaşındaki şöhret oldum, o zaman bana kimse laf anlatamazdı. En taş kafalı, en kaprisli, en egolu adam bendim. Olgunlaşınca öyle olmuyor.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Kadınlar haklı, daha olgun erkelerle daha iyi ilişki yürütebiliyorlar.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Hayata her şey affedilebilir ve çok kolay da geçiştirebilirsin. Hayatta tek ihaneti affetmezsin. Geriye kalan her şey affedilir.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

"BU DİREKT ALDATMAYA GİRER"

Sevgilinizin eski sevgilisiyle olan fotoğraflarını sizden saklaması normal mi?

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Normal değildir. Bu direkt aldatmaya girer. Kendini aldatıyor, beni aldatıyor, gizli aldatıyor sadece.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Ben yeni ilişkiye başlarken karşımdakine saygısızlık olmasın diye telefondaki eski fotoğrafları silerim.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Benim için artık yoktur.

Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Onu saklamak vicdanen de saygısızlık.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!
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