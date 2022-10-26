Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!

Uzun süre özel hayatıyla adından söz ettiren Berdan Mardini, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Hayatının evi ve işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşantı sürdüğünü ifade eden şarkıcı, basın mensuplarıyla sohbet etti.
Hayatta çok acı tecrübe yaşadığını ifade eden Berdan Mardini, "İnsanlara artık güvenim kalmadı. Ne kadar acı tecrübe varsa yaşadım. Derler ya 'tecrübe edinmiş oldun' diye olmaz olsaydı. Evlilikten tutun da akrabalarıma kadar öyle acı tecrübeler kazandım ki... Kazanmaz olaydım. İş kurdum, milyon dolarlık yatırımlar yaptım, orada dahi amcalarım ihanetine uğradım. Hayatta kimseye güvenim kalmadı" dedi.
"TEK TABANCA OLARAK İLERLİYORUM"
"Artık bundan sonra tek tabanca olarak ilerliyorum" diyen ünlü isim, "Harcadığım zamana mı yoksa giden birikime mi üzüleyim bilmiyorum. Ama bundan sonra ne yaparsam kendim yapacağın onu öğrendim. Yılmadan, pes etmeden; çalışmaya ve üretmeye devam ediyorum. Sahnelerimde de kurmuş olduğum fabrikada da işin meyvelerini toplama zamanı geldi artık" ifadelerini kullandı.
Evlilik sözleşmesi hakkındaki fikri de sorulan Berdan Mardini, "İnsanlar evlilik sözleşmesini eleştiriyorlar ama bence doğru değil. Yapılması gereken bir şey" şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini Mart 2021'de olaylı şekilde noktalayan Berdan Mardini, "İlk başta ihaneti anlayamadım tabii çünkü kimse iki çocuğunun annesine bunu konduramaz! Ben her konsere gittiğimde çantasını hazırlayıp dışarı çıkıyormuş peruk ve sahte isimlerle geziyormuş" demişti. 44 yaşındaki şarkıcı, 'eski sevgili' sorusu üzerine 'ihanet' hakkındaki sözleriyle dikkat çekmişti.
Berdan Mardini, 2010'da evlendiği Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Ünlü şarkıcının avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denilmişti. Kısa süre sonra Yelliler'in adı 'yasak aşk' iddialarına karışmıştı.
"NE KARGAYI GÜL BAHÇESİNE, NE BÜLBÜLÜ ÇÖPLÜĞE!"
Yelliler, "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur.
Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekteydi" ifadelerini kullanmıştı.
Mardini ise "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz" mesajını paylaşmıştı.
"İKİ DUBLE İÇTİKTEN SONRA ARKADAŞLIK KALMAZ"
Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berdan Mardini, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu ve 'eski sevgili' konulu sorulara çarpıcı cevaplar verdi.
Normal değildir. İki duble içtikten sonra arkadaşlık kalmaz. Gerçekçi olalım lütfen. Hissiyatın onu sadece arkadaş olarak görmüşse normal.
Zor işler bunlar. Arkadaşken daha sonra sevgili olma muhabbeti de olabiliyor.
'İnsanların bütün hayatının temelinde cinsellik yatıyor demişler' ya, bu da karakter meselesi.
Sadece beynin oraya çalışıyorsa normal değil, çalışmıyorsa normal. Sevgiliden sonra arkadaş nasıl kalacaksın yani? Öyle bir durum yok.
"20 YIL ÖNCE EN TAŞ KAFALI, EN KAPRİSLİ ADAMDIM"
Birisiyle kavga ettikten beş dakika sonra barışmak normal midir?
Normaldir. Vicdani bir meseledir. Ben küs kalmayı çok sevmiyorum. Çok merhametli bir adamım ama konu çok büyükse hemen barışmam ve Allah'a havala ederim.
24 yaşındaki şöhret oldum, o zaman bana kimse laf anlatamazdı. En taş kafalı, en kaprisli, en egolu adam bendim. Olgunlaşınca öyle olmuyor.
Kadınlar haklı, daha olgun erkelerle daha iyi ilişki yürütebiliyorlar.
Hayata her şey affedilebilir ve çok kolay da geçiştirebilirsin. Hayatta tek ihaneti affetmezsin. Geriye kalan her şey affedilir.
"BU DİREKT ALDATMAYA GİRER"
Sevgilinizin eski sevgilisiyle olan fotoğraflarını sizden saklaması normal mi?
Normal değildir. Bu direkt aldatmaya girer. Kendini aldatıyor, beni aldatıyor, gizli aldatıyor sadece.