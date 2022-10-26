Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Usta oyuncu Renan Fosforoğlu kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri, gülümseyen ve gülümseten yüzü ile Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.
Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforluoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu.
Enis Fosforoğlu, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi.
Renan Fosforoğlu'nun diğer oğlu ise tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter Fosforoğlu. Ferdi Merter Fosforoğlu, sinema dünyasına "Tosun Paşa" filmiyle giriş yapmıştı. Usta oyuncu birçok filmde rol almıştır.
Ferdi Merter Fosforoğlu, kardeşi Enis Fosforoğlu'ndan 9 ay önce hayatını kaybetmişti.