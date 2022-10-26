Haberler Günaydın Haberleri Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş
Giriş Tarihi: 26.10.2022 10:51 Son Güncelleme: 26.10.2022 11:15

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Usta oyuncu Renan Fosforoğlu, rol aldığı sayısız filmle Yeşilçam tarihinde adını altın harflerle yazdırmıştı. Canlandırdığı her karaktere renk veren, mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunan usta oyuncu bakkalıktan iş adamlığına, doktorluktan hakimliğe kadar bir çok rolün hakkını vermişti. Genelde iyi adam rollerinde olsa da uyanık karakterlerle de hafızalara kazınan Renan Fosforoğlu'nun kendisinden ünlü iki oğlu bakın kim çıktı...

Usta oyuncu Renan Fosforoğlu kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri, gülümseyen ve gülümseten yüzü ile Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

400'ü aşkın filmde oynayan Renan Fosforoğlu'nun iki oğlunun da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

İşte Yeşilçam'ın müdaavim oyuncularından olan Renan Fosforoğlu'nun kendisinden ünlü oğulları...

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Renan Fosforoğlu'nun oğlu Enis Fosforluoğlu, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu.

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Enis Fosforoğlu, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Renan Fosforoğlu'nun diğer oğlu ise tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter Fosforoğlu. Ferdi Merter Fosforoğlu, sinema dünyasına "Tosun Paşa" filmiyle giriş yapmıştı. Usta oyuncu birçok filmde rol almıştır.

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş

Ferdi Merter Fosforoğlu, kardeşi Enis Fosforoğlu'ndan 9 ay önce hayatını kaybetmişti.

İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Filarmoni Orkestrası
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Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş
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