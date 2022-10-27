GünaydınSohbetleri'nde, Anne-Çocuk yazarı Pınar Yıldız Yüksel'in konukları ünlü model Tülin Şahin ve uzman psikolog Tuğba Yağan'dı. Anne, baba ve çocukların ilgi gösterdiği sohbette okul öncesi çocuklarda görülen inatçılık, güç savaşları, sendromlar ve ebeveynçocuk iletişimi konuşuldu. Üç yaşında bir kızı olan Tülin Şahin, kızı Siena'yı tek başına büyüttüğünü söyledi. Çocukların yetişkinleri taklit ettiğini anlatan Şahin, "Çocuklarınızın nasıl bireyler olmasını istiyorsanız, önce ebeveyn olarak siz öyle olmalısınız. Çocuk her şeyi ailesinden öğreniyor ve onları taklit ediyor. Unutmayın onlar sizin aynanız" dedi. Kızına ayırdığı vakitlerin kaliteli olmasına dikkat eden Şahin konuşmasına, "Kızımı bol bol doğaya çıkarmaya özel gösteriyorum. Çiçekleri tanısın, kuş seslerini duysun, temiz havayı içine çeksin... Çocuklarımıza doğanın bir parçası olduğunu mutlaka öğretelim ki, çevreye de saygılı olsunlar" diyerek devam etti. Uzman psikolog Tuğba Yağan da, "Çocukların sosyal alanlarda inatçılığı tutabilir. Birçok şeyi aynı anda almanızı isteyebilirler. Bu noktada onlarla doğru iletişim kurmayı bilmek gerekir. Çocuklara mutlaka seçenek sunun. 'Hamburger ya da köfteden birini alabilirsin' diyerek hem onun hem sonsuz seçenek içinde kalarak asabileşmesini önlemiş hem de zor durumda kalmamış olursunuz" diyerek aileleri bilgilendirdi.Ünlü model Tülin Şahin, "Kızım Siena'nın her şeyiyle ben ilgileniyorum. Beslenmesi, eğitimi, bunların hepsi çok önemli. İş hayatım oldukça yoğun ama kızımı asla ihmal etmem. Zamanı iyi yönetirim. Amazon bir anneyim" dedi.