‘Aşk büyülü bir heyecan ama yerini sevgiye bırakıyor’

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un Sahi Kitap etiketiyle raflarda yerini alan 'Yarım Asrı Devirenler' adlı kitabının imza gününe katıldı. D&R'da gerçekleşen etkinlikte oyuncu İlkin Tüfekçi ve Sevil Uyar da yer aldı. Koçyiğit, "Merve çok önemli bir projeye imza attı. Böyle bir kitap daha önce yazılmamıştı. Biz de seve seve bu kitapta yer aldık. Hele ki bu dönemde herkesin böyle sevgileri okumaya ihtiyacı var" dedi. Koçyiğit, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Aşk büyük bir heyecan ama zamanla yerini sevgiye bırakıyor. Ancak evlilikte en önemli şey saygı." Merve Yurtyapan ise "Herkesin sağlıklı ilişki kuramamaktan yakındığı bir dönemdeyiz. Ben de mutlu evliliğin sırrını ilişkilerinde yarım asrı deviren ünlü çiftlere sordum. Hülya Hanım benim için çok değerli. Hemen bu projemden kendisine bahsettim ve kitabın temellerini atmış olduk. Kitapta geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Cüneyt Arkın da yer alıyor. O da son röportajlarından birini bana vermişti. Kitapta gençlere çok önemli nasihatleri var" diye konuştu.