Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

"BANA BÖYLE ŞEYLER SORMAYIN"

Zehra Çilingiroğlu, "Lütfen arkadaşlar, bana böyle şeyler sormayın. Cevap vermek istemiyorum" dedi. Hülya Avşar, kızının iftiraya uğradığını ve mahkemeye vereceğini açıklamıştı.