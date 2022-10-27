Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliklerini noktalayan Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesinde Rodos'ta tatile çıkmıştı. Dinçerler, tatil esnasında Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmişti. İkilinin aynı karede görüntülenmesi "aşk" dedikodularını da beraberinde getirmişti.
OLAY SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Milliyet'in haberine göre; Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki sabah Boğaz havasında yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde Hadise'den olaylı şekilde boşanan Mehmet Dinçerler ile yemekte görüntülenen Çilingiroğlu, aşk yaşadıkları iddiaları ile karşı karşıya kalmıştı.
Yakın arkadaş olduklarını belirten Çilingiroğlu, olay sonrası ilk kez görüntülendi ve soruları yanıtlamak istemedi.
"BANA BÖYLE ŞEYLER SORMAYIN"
Zehra Çilingiroğlu, "Lütfen arkadaşlar, bana böyle şeyler sormayın. Cevap vermek istemiyorum" dedi. Hülya Avşar, kızının iftiraya uğradığını ve mahkemeye vereceğini açıklamıştı.
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Zehra Çilingiroğlu, avukatı Arca Açıkel aracılığıyla konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu'nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.
Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz.
Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir. Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir.
Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın itibarını zedelemeye yöneliktir. Konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.
"BÖYLE BİR AHLAKSIZLIK YAPILABİLİR Mİ?"
Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkında çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi?
Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Haberleri yapanı mahkemeye verdim.
Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Olabilir mi böyle bir şey? Onları yazan eski gazeteci...
Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller" açıklamasını yaparak, sitemde bulunmuştu.
"KİME BENZİYOR?"
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve ailesiyle sık sık paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz sene kızı Zehra ile çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
Instagram hesabında 58 bin takipçisi bulunan Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ile golf sahasında verdiği poza, "Kime benziyor?" mesajını yazmıştı.
Çilingiroğlu'nun eski eşi, ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ise sosyal medyayı ikiye bölen bu soruya kayıtsız kalamamış ve "Bana" yorumunu yapmıştı.
"BABAANNESİNE BENZİYOR"
Fotoğrafa çok sayıda yorum gelirken, Zehra Çilingiroğlu'nu annesi ve babasının yanı sıra babaannesine benzeten kullanıcılar da olmuştu.
Kısa sürede gündem olan bu gönderiye, "Babasına benziyor", "Kesinlikle Hülya" ve "Babaannesine çok benziyor" gibi mesajlar yazılmıştı.