Haberler Günaydın Haberleri Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 08:38 Son Güncelleme: 27.10.2022 09:23

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu en az annesi kadar popüler. Zehra Çilingiroğlu, Hadise ile boşanma aşamasında olduğu dönemde Mehmet Dinçerler'le görüntülenmişti. Haklarında çıkan aşk dedikodusunu kesin bir dille yalanlayan Zehra Çilingiroğlu, "Şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz" açıklamasını yapmıştı. Olay sonrası ilk kez görüntülenen Zehra, Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki gösterdi. İşte tüm detaylar…

Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliklerini noktalayan Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesinde Rodos'ta tatile çıkmıştı. Dinçerler, tatil esnasında Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmişti. İkilinin aynı karede görüntülenmesi "aşk" dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

OLAY SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Milliyet'in haberine göre; Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki sabah Boğaz havasında yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde Hadise'den olaylı şekilde boşanan Mehmet Dinçerler ile yemekte görüntülenen Çilingiroğlu, aşk yaşadıkları iddiaları ile karşı karşıya kalmıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Yakın arkadaş olduklarını belirten Çilingiroğlu, olay sonrası ilk kez görüntülendi ve soruları yanıtlamak istemedi.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

"BANA BÖYLE ŞEYLER SORMAYIN"
Zehra Çilingiroğlu, "Lütfen arkadaşlar, bana böyle şeyler sormayın. Cevap vermek istemiyorum" dedi. Hülya Avşar, kızının iftiraya uğradığını ve mahkemeye vereceğini açıklamıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Zehra Çilingiroğlu, avukatı Arca Açıkel aracılığıyla konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu'nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir. Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın itibarını zedelemeye yöneliktir. Konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

"BÖYLE BİR AHLAKSIZLIK YAPILABİLİR Mİ?"

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkında çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi?

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Haberleri yapanı mahkemeye verdim.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Olabilir mi böyle bir şey? Onları yazan eski gazeteci...

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller" açıklamasını yaparak, sitemde bulunmuştu.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

"KİME BENZİYOR?"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve ailesiyle sık sık paylaşım yapan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz sene kızı Zehra ile çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Instagram hesabında 58 bin takipçisi bulunan Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ile golf sahasında verdiği poza, "Kime benziyor?" mesajını yazmıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Çilingiroğlu'nun eski eşi, ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ise sosyal medyayı ikiye bölen bu soruya kayıtsız kalamamış ve "Bana" yorumunu yapmıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

"BABAANNESİNE BENZİYOR"

Fotoğrafa çok sayıda yorum gelirken, Zehra Çilingiroğlu'nu annesi ve babasının yanı sıra babaannesine benzeten kullanıcılar da olmuştu.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu’ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!

Kısa sürede gündem olan bu gönderiye, "Babasına benziyor", "Kesinlikle Hülya" ve "Babaannesine çok benziyor" gibi mesajlar yazılmıştı.

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Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zehra Çilingiroğlu'ndan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki!
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