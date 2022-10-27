Büyük usta Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı! Hüzünlü veda!

Türkiye'nin unutulmaz spor spikeri Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Halit Kıvanç'ın cenaze töreninde eşi Bülbin ve oğlu Ümit Kıvanç, naaşının getirilmemesini istedi.
Töreni Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongris sundu. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belgeselini yapan Nebi Özgentürk, spor spikerleri Metin Uca ve birçok davetli katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise , "Spor, kültür ve Sanatta güzel anların sesi olan güzel bir insandı. Örnek kişilikti. Bu izlerini taşıyıp yarınlara aktaracak medya insanları onun yolundan gidecektir. Milletimizin başı sağolsun" dedi.
Duayen gazeteci ve Spor Spikeri Halit Kıvanç Zincirlikuyu Camiinde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek.