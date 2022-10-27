Haberler Günaydın Haberleri Büyük usta Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı! Hüzünlü veda!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:35 Son Güncelleme: 27.10.2022 11:58

Büyük usta Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı! Hüzünlü veda!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Büyük usta Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı! Hüzünlü veda!

Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi. Ünlü spiker sporun unutulmaz sesi Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlaıyor...

Türkiye'nin unutulmaz spor spikeri Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde tören düzenlendi. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Halit Kıvanç'ın cenaze töreninde eşi Bülbin ve oğlu Ümit Kıvanç, naaşının getirilmemesini istedi.

Töreni Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongris sundu. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belgeselini yapan Nebi Özgentürk, spor spikerleri Metin Uca ve birçok davetli katıldı.

97 yaşında hayatını kaybeden ünlü sunucu Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, babasının işini düzgün yapmaya gayret ettiğini spor spikerliği yaparken daha tuvalette sporcuların isimlerini ezber yaptığını, mesleğinde yükselirken kimsenin üzerine basarak yükselmediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise , "Spor, kültür ve Sanatta güzel anların sesi olan güzel bir insandı. Örnek kişilikti. Bu izlerini taşıyıp yarınlara aktaracak medya insanları onun yolundan gidecektir. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

Duayen gazeteci ve Spor Spikeri Halit Kıvanç Zincirlikuyu Camiinde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük usta Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı! Hüzünlü veda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA