"Küçük Kadınlar" dizisindeki Yeliz karakteriyle ünlenen Fulya Zenginer, aradığı mutluluğu 3 yıl önce Küntay Evren ile buldu.
Çift, mutlu evliliklerini geçtiğimiz aylarda bir de oğullarıyla taçlandırdı.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu bugün yaptığı paylaşımlar takipçilerinin beğenisini kazandı.
Fulya Zenginer, oğlu Milan'ın ilk tıraşını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.
Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer'in oğlunun o anları!
Güzel oyuncu Fulya Zenginer, bir döneme damga vuran "Küçük Kadınlar" dizisindeki Yeliz karakteriyle ünlenmişti.
Küntay Evren ile üç yıl önce dünyaevine giren Fulya Zenginer, geçen günlerde ilk kez anne olmuştu.
32 yaşındaki Zenginer, oğlu Milan'ı kucağına almıştı.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Fulya Zenginer, eşi ve oğluyla eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
34 yaşındaki Zenginer son olarak, 3. evlilik yıldönümünü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
Ünlü isim gönderisine ise, "Bugün evliliğimizin 3. yıl dönümü ve büyüyen çekirdek ailemiz 🙏🏻 (İlk fotoda Küntay'ı harcadım vallahi zorla tutmuyoruz🤭)" notunu düştü.