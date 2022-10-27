Haberler Günaydın Haberleri Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 18:49 Son Güncelleme: 27.10.2022 18:49

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

'Küçük Kadınlar' dizisindeki Yeliz karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Küntay Evren ile 3 yıl önce hayatını birleştirdi. Fulya Zenginer ve Küntay Evren, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne- baba olmanın sevincini yaşadı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, oğlunun ilk kez tıraş olduğu anları takipçileriyle paylaştı. İşte Fulya Zenginer'in oğlunun sevimli o anları!

"Küçük Kadınlar" dizisindeki Yeliz karakteriyle ünlenen Fulya Zenginer, aradığı mutluluğu 3 yıl önce Küntay Evren ile buldu.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

Çift, mutlu evliliklerini geçtiğimiz aylarda bir de oğullarıyla taçlandırdı.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu bugün yaptığı paylaşımlar takipçilerinin beğenisini kazandı.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

Fulya Zenginer, oğlu Milan'ın ilk tıraşını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer'in oğlunun o anları!

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

Güzel oyuncu Fulya Zenginer, bir döneme damga vuran "Küçük Kadınlar" dizisindeki Yeliz karakteriyle ünlenmişti.

Küntay Evren ile üç yıl önce dünyaevine giren Fulya Zenginer, geçen günlerde ilk kez anne olmuştu.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

32 yaşındaki Zenginer, oğlu Milan'ı kucağına almıştı.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Fulya Zenginer, eşi ve oğluyla eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

34 yaşındaki Zenginer son olarak, 3. evlilik yıldönümünü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

Ünlü isim gönderisine ise, "Bugün evliliğimizin 3. yıl dönümü ve büyüyen çekirdek ailemiz 🙏🏻 (İlk fotoda Küntay'ı harcadım vallahi zorla tutmuyoruz🤭)" notunu düştü.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

Zenginer'e eşi Kuntay Tarık Evren de verdiği, "En güzel çıktıklarımı koymuşsun, tesekkürler❤️❤️" yanıtıyla güldürdü.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

Ünlü çift, geçen günlerde oğulları Milan'ı bebek spasına götürmüştü.

Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!

Minik Milan'ın eğlenceli anlarına ise beğeni yağmıştı.

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Fulya Zenginer oğlunun sevimli anlarını paylaştı! İşte Fulya Zenginer’in oğlunun o anları!
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