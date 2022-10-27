Hırslı bir çocuğum sıkıntılı bir rakibim!

İki çocuk babası olan ünlü şarkıcı Berkay, Atış Yapı sponsorluğunda Bursa Downtown'da gerçekleştirilen Günaydın Sohbetleri etkinliğinde; ailesinden, müzik kariyerinden ve sahnede bitip tükenmek bilmeyen enerjisinin kaynağından söz etti. Kız çocuk yetiştirmenin önemine vurgu yapan Berkay, "Hayatımda üç gün müzik varsa geri kalanı tamamen aileme ait" dedi ve kızlarıyla ilgili şöyle konuştu: "Onların kendi ayakları üzerinde duran güçlü kızlar olması için elimden geleni yapıyorum. Evimizde bir kadın hakimiyeti var ve ben bundan çok memnunum. Aile benim için çok önemli. Kızlarımla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle mutfakta onlarla bir arada olmak çok keyifli."Büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen yıllardır huzurla devam eden aile hayatıyla da ilgili konuşan ünlü müzisyen, "Sanki şarkıcı değil de baba olmak için doğmuşum gibi. Ben aslında tam bir aile babasıyım. Sahnede olan insanların mutlu bir evlilik sürdüremeyeceği düşünülür. Ama benim için öyle değil, çok kolay bir şey" dedi. Kızı Arya'nın anneci, Zeyno'nun yüzde 90 babacı olduğunu belirten Berkay, kızıyla ilgili bir anısı da anlattı: "Büyük kızım beni ilk sahnede gördüğünde görsel şölen vardı, ışık patlamaları, meşaleler... Beni öyle görünce korktu, ağlamaya başladı. Konseri kesip, seyirciden müsaade istedim, onu sakinleştirmek için kucağıma aldım. Sonra alıştı, artık sandalye tepesinde en çok dans eden o." Berkay, Moderatör Sonat Bahar'ın "Eşiniz Özlem'e en kötü özelliğinizi sorsak, nasıl cevap alırız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çabuk sinirlerim, anında yatışırım. Bir de iyilik yapmaya meraklıyım, suistimal edildiğimi düşündüğü için kızar."Hayattaki mottosunun şükretmek olduğunu söyleyen Berkay, "Şükretmek önemlidir. Her şeye şükrederim. Hastalığa, sağlığa, varlığa, yokluğa" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Hırslı bir çocuğum, bir şeyi istiyorsam almak için başka alternatif bırakmam. Sıkıntılı bir rakibimdir, kilitlendim mi pes etmem. Başarımın altında yatan sır bu." Berkay, hayalleriyle ilgili de "Konserleri daha büyük kitlelere ulaştırmak istiyorum, bu bir stadyum konseri olabilir. Bununla ilgili çalışmaya başladık" dedi. Sanatçı "Konserde ya da gece kulübünde izleyenin modu düşerse ne yaparsın?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Öyle bir şey olmaz, düşürmem, yakalarım. İnsanlarla göz göze gelerek konser veriyorum. Bir yerde düşüklük varsa toparlarım. 21 yıldır bu işi yapıyorum, tecrübenin verdiği rahatlık var, ben eğlenince herkes keyif alıyor. Bursa seyircisinin enerjisini de çok seviyorum." Sohbet sırasında seyirciyle iletişimi kesmeyen Berkay, Bursalılara bir de sürpriz yaptı. Kasım'daki Bursa konseri için, kendisini Downtown'da dinlemeye gelenler arasından 15 izleyiciye davetiye verdi.