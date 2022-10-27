Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

Bir dönemin ünlü mankeni, şimdilerde ise sunuculuk kariyerine devam eden Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine girdi. Özlem Yıldız ve Sinan Serter çiftinin ise bu evliliğinden 2007 yılında bir de oğlu oldu. 2013 yılında evliliğini sonlandıran Özlem Yıldız, oğlunu gözlerden uzakta büyütüyor. Özlem Yıldız katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız, 'yeniden bir araya gelir misiniz' sorusuna da yanıt verdi. İşte tüm detaylar…

Sinan Serter ile evliliğini 2013 yılında bitiren Özlem Yıldız, oğlu Demir ile ilişkisini anlattı. Yıldız, 'yeniden bir araya gelir misiniz' sorusuna da yanıt verdi. 2. Sayfa programına konuk olan Özlem Yıldız 'Biz saygıyı yitirmedik' dedi.