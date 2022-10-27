Haberler Günaydın Haberleri Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…
Giriş Tarihi: 27.10.2022 13:31 Son Güncelleme: 27.10.2022 13:44

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

Bir dönemin ünlü mankeni, şimdilerde ise sunuculuk kariyerine devam eden Özlem Yıldız, 2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine girdi. Özlem Yıldız ve Sinan Serter çiftinin ise bu evliliğinden 2007 yılında bir de oğlu oldu. 2013 yılında evliliğini sonlandıran Özlem Yıldız, oğlunu gözlerden uzakta büyütüyor. Özlem Yıldız katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız, 'yeniden bir araya gelir misiniz' sorusuna da yanıt verdi. İşte tüm detaylar…

Sinan Serter ile evliliğini 2013 yılında bitiren Özlem Yıldız, oğlu Demir ile ilişkisini anlattı. Yıldız, 'yeniden bir araya gelir misiniz' sorusuna da yanıt verdi. 2. Sayfa programına konuk olan Özlem Yıldız 'Biz saygıyı yitirmedik' dedi.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

İşte Özlem Yıldız'ın açıklamaları:

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

* Son zamanlarda Demir benimle fotoğraf çekilmek istemiyor. Ergenlik başladı.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

* 27 yıldır hiçbir magazinci arkadaşımla hukuki boyutta bişi yaşamadım. Yaptığım iş görsel bir iş, bunun en büyük bedeli de özel hayatınızın göz önünde olması.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

Ben magazinin çok daha sert olduğu günlerden geldim. Kapıyı açtığımda kamera görüyordum.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

* Taytın üstüne crop giysem Demir beni topa tutar. Ödül töreninde bir elbise giydim, iki penceresi vardı göğsünde.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

'Bu pencereler neden var' dedi. İstediğini yaptırıyor bana. Sinan da 'Demir sana takılmış haberin olsun' dedi.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

* Sinan ile çok anlaşamadığımız dönemler oldu ama Demir hiçbir zaman bunlara şahit olmadı.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

* Mesela biz aynı masaya oturur Yemek yeriz, Sinan bizim eve gelebilir.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

Sinan hayatımın sonuna kadar benim en yakın akrabam. Demir hayatta olduğu sürece bu böyle olacak.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

* Demir aramızı yapmaya çalışıyor. 'Babam çok tatlı değil mi ya, hadi barışın' diyor.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

Benim açımdan yeniden bir araya gelme ihtimali olmaz. En önemli şey saygıyı kaybetmemek. Biz saygıyı kaybetmedik.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

* Demir'in adı doğmadan önce belliydi. Kız bebek bekliyordum ben.

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

Oyüzden de 10 tane kız adı vardı kafamda, bir tane erkek. Erkek oldu...

Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…

Özlem Yıldız ile oğlu Demir...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kafalar karıştı! 9 yıl önce boşanan Özlem Yıldız ile Sinan Serter…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA