Modada sürdürülebilirlik ilkesi çok önemli

ModeratörlüğünüSabah moda yazarı İdil Demirel'in gerçekleştirdiği oturumda, moda 360 derece masaya yatırıldı. Panele tasarımcı Arzu Kaprol, model Tülin Şahin ve BMD (Birleşmiş Markalar Derneği) Başkanı ve Twigy Terteks Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel katıldı.■ Bir moda izleyicisinin çevresel duyarlılıkla ve sürdürülebilirlik prensibiyle hareket etmesine yardımcı olmak önceliğim. Bu noktada tarzı ve yaşı ne olursa olsun giyim alışkanlığı ile ilgili bir farkındalık yaratmayı hedefliyorum.■ Sürdürülebilirlik prensibi üzerine uzun zamandır çalışıyoruz. Bir moda tasarımcısı olarak geri dönüşüm ve çevre konusunda birçok noktaya dikkat ediyorum. Tüm malzemeleri özenle seçiyoruz. Ürünleri bir sezondan çok daha uzun süre gardıroplarda kalmak üzere tasarlıyor ve üretiyoruz.■ Her akım tam zıddını da yükselttiği için bir tarafta gittikçe artan üretim ve hızlı tüketim ilerliyorken, diğer tarafta da az sayıda, uzun yıllar kullanılacak, özenli, kişiye özel üretim büyüyor. Kıyafetlerle daha uzun süreli ve anlamlı ilişkiler kurmak istiyoruz.■ Hiçbir zaman tüketimi, anlamsız bir tüketim çılgınlığını destekleyen bir tavrım olmadı. Her zaman için akıllı alışverişi destekledim ve hep bu yönde konuştum yıllardır. Hiçbir zaman marka takıntım olmadı. Her zaman farklı alışveriş noktalarından alışveriş yapmayı ve elimdeki parçaları akıllıca kombinlemeyi sevdim.■ 20 seneyi aşkın süredir modellik yapıyorum. Naomi Campbell gibi birçok ünlü isim yıllar içinde meslekleri olarak gördükleri modelliği sürdürdüler... Ama anlamadığım bir şekilde bizim ülkemizde modellik profesyonel bir meslek olarak değil de bir başka işe atlamak için bir basamak olarak görülüyor. Ya sahneye çıkmamız ya da oyuncu olmamız bekleniyor. Oysa modellik başlı başına aynı sporculukta olduğu gibi çok özen, çok disiplin ve azim gerektiren bir meslek.■ Bu mesleği yıllardır yapabilmemin ardında çok çalışkan ve disiplinli olmam yatıyor bence. Adeta bir asker gibi çalışırım. Tüm sektör de bilir bunu. Markalar ile çalışırken istenilenleri anında net bir şekilde anlamak ve doğru bir şekilde uygulamak ve katkıda bulunmak benim görevim.■ AVM'ler ya da yeni tabirle yaşam alanları benim hayatımda farklı bir öneme sahip. 14 yaşımdayken bir AVM'de keşfedildim ben. Arkadaşlarımla ders çalışmaya başlamadan hemen önce şeker ya da çikolata almak için bir AVM'ye uğruyorduk. Yine bir gün AVM içinde bir kalabalık olduğunu gördüm. Meğerse mankenlik yarışması varmış. Ben olup biteni anlamaya çalışırken adayların fotoğraflarını çeken beyefendi beni de gördü ve fotoğraflarımı çekti. Ve ondan sonra da benim için modellik dünyasının kapıları açıldı.■ Eskiden AVM olarak nitelendirilen alanlar özellikle pandemi sonrası bambaşka bir formatla birer yaşam alanı olarak hayatlarımızda. Bursa'daki bu proje de alışverişten müzeye kadar farklı noktalarıyla başarılı bir yaşam alanı olma özelliği taşıyor.■ Tüm dünyanın çevreyi koruma konusunda arka arkaya adımlar attığına şahit oluyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımlar şu an moda dünyasında en önemli başlıklar. Tabii sadece bir ülkenin, bir grubun değil herkesin bu konuya daha duyarlı bir şekilde yaklaşmasıyla dünya çapında önemli gelişmeler yaşanması mümkün. Nehirleri ve içme sularını koruyamadığınız bir üretim sürecinde, bu durumdan tek bir şehir değil, tüm ülke, hatta akarsular, doğal kaynaklar, deniz akıntıları yoluyla çevredeki birçok ülke etkilenecektir.■ Bir firma geri dönüştürülmüş materyal kullandığını deklare ediyorsa, emin olun sıfırdan üretmekten daha fazla parayı bu işe harcamış oluyor. Geri dönüştürülmüş materyal işlemek ve ürünlerde kullanmak çok daha pahalı.