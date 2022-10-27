Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Şiddetin her türlüsüne asla sessiz kalmayıp yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor.
Çok net... Kimsenin böyle bir durumda yalnız kalmaması, uygulayanın da cezasını çekmesi lazım... Bu kim olursa olsun böyle... Günlerdir Ebru Şallı'nın, eşi Uğur Akkuş'tan araç içinde şiddet görmesi konuşuluyor.
Gerçi olay medyaya yansıdıktan sonra Şallı eşiyle ilgili "Aile arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da.
Şiddet görsem söylerim" diyerek bu durumu sineye çekmeye çalıştı. Ardından bir görgü tanığı "Hem sözlü şiddet vardı hem de eşi onu darp ediyordu.
Şallı'yı araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş, şok halindeydi" diyerek Şallı'nın yalanını ortaya çıkardı.
Şiddet gibi bir eylem cereyan etmişken ilk etapta yalanlamayı tercih eden Şallı, yine yalana sarıldı.
Yahu seni arabasına alan görgü tanığı olayı anlatırken niye konuyu çarptırıp Uğur Akkuş'u aklamaya çalışıyorsun!
'Beyimdir sever de döver de' demeyi niçin benimsemiş? Şiddet ölçeğinin giderek artacağından mı korkuyor?
Ne zamandır şiddet görüyor? İlişkilerinin başından bugüne sergiledikleri mutlu aile tablosu balon mu?
Ortada bu sorular varken 'Konuyu kapattım siz tekrar açıp kaşımayın' diyemezsin Ebru...
Böyle bir konu yaşanırken algıyı başka bir yere yükleme çabası tam anlamıyla zayıflıktır...
Yıllardır bu camianın içerisinde çizilen güçlü kadın imajını Uğur Akkuş gölgesinde eritmek çok acı...