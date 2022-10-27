Haberler Günaydın Haberleri Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 07:49 Son Güncelleme: 27.10.2022 07:54

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gören Ebru Şallı, bunu saklıyor. Üstelik görgü tanıkları çıkıp olayı anlatmasına rağmen... Demek ki hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. El ele romantik tatillere çıkan çiftin mutluluğu galiba bir balonmuş. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'u kaleme aldı. İşte o yazı…

Şiddetin her türlüsüne asla sessiz kalmayıp yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor.

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Çok net... Kimsenin böyle bir durumda yalnız kalmaması, uygulayanın da cezasını çekmesi lazım... Bu kim olursa olsun böyle... Günlerdir Ebru Şallı'nın, eşi Uğur Akkuş'tan araç içinde şiddet görmesi konuşuluyor.

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Gerçi olay medyaya yansıdıktan sonra Şallı eşiyle ilgili "Aile arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da.

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Şiddet görsem söylerim" diyerek bu durumu sineye çekmeye çalıştı. Ardından bir görgü tanığı "Hem sözlü şiddet vardı hem de eşi onu darp ediyordu.

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Şallı'yı araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş, şok halindeydi" diyerek Şallı'nın yalanını ortaya çıkardı.

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Şiddet gibi bir eylem cereyan etmişken ilk etapta yalanlamayı tercih eden Şallı, yine yalana sarıldı.

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Yahu seni arabasına alan görgü tanığı olayı anlatırken niye konuyu çarptırıp Uğur Akkuş'u aklamaya çalışıyorsun!

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

'Beyimdir sever de döver de' demeyi niçin benimsemiş? Şiddet ölçeğinin giderek artacağından mı korkuyor?

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Ne zamandır şiddet görüyor? İlişkilerinin başından bugüne sergiledikleri mutlu aile tablosu balon mu?

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Ortada bu sorular varken 'Konuyu kapattım siz tekrar açıp kaşımayın' diyemezsin Ebru...

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Böyle bir konu yaşanırken algıyı başka bir yere yükleme çabası tam anlamıyla zayıflıktır...

Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!

Yıllardır bu camianın içerisinde çizilen güçlü kadın imajını Uğur Akkuş gölgesinde eritmek çok acı...

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Mutlulukları balon muydu? Şiddete ses çıkarmadın, güçlü kadın imajını yıktın Ebru Şallı!
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