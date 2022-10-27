Öfkeli eski kocaya küfür davası

Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Seçil Sırmacı'nın başı, eski eşi Hakan Karabiber ile dertte! İşadamı, Sırmacı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yeniden davalık oldu. Eski eşinin haysiyetine yönelik sinkaflı sözler içeren mesajlar gönderdiğini ileri süren Sırmacı, mesajları savcılığa delil olarak sundu.SAVCILIK tarafından Karabiber hakkında soruşturma başlatıldı. Karabiber, mesajları bir anlık öfke ile atmış olabileceğini belirterek uzlaşmak istediğini kaydetti. Ancak Sırmacı, kendisine atılan mesajları affetmedi. Savcılık işadamı hakkında hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.