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Giriş Tarihi: 27.10.2022

Öfkeli eski kocaya küfür davası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Öfkeli eski kocaya küfür davası
Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Seçil Sırmacı'nın başı, eski eşi Hakan Karabiber ile dertte! İşadamı, Sırmacı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yeniden davalık oldu. Eski eşinin haysiyetine yönelik sinkaflı sözler içeren mesajlar gönderdiğini ileri süren Sırmacı, mesajları savcılığa delil olarak sundu.



UZLAŞMAK İSTEMEDİ
SAVCILIK tarafından Karabiber hakkında soruşturma başlatıldı. Karabiber, mesajları bir anlık öfke ile atmış olabileceğini belirterek uzlaşmak istediğini kaydetti. Ancak Sırmacı, kendisine atılan mesajları affetmedi. Savcılık işadamı hakkında hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
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Öfkeli eski kocaya küfür davası
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