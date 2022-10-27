Pandemide lüks bitmedi daha da patladı

GÜNAYDIN Sohbetleri'ne Feyzan Ersinan'ın moderatörlüğünde, Moda ve Sosyete isimli sosyal medya hesabı üzerinden yerli ve yabancı ünlülerin stilini değerlendiren GÜNAYDIN yazarı Pelin Kaya katıldı. Yaptığı yorumlar ve ünlü isimlerle paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmeyen Kaya, lüks vurgusuna dikkat çekerek şunları söyledi:■ Pandemi döneminde lüksün biteceği yönünde konuşmalar revaçtaydı ancak o zaman söylediğim tek şey lüksün daha da patlayacak olacağıydı. Nitekim öyle oldu.■ Dünyanın neresinde, hangi dönem olursa olsun en büyük krizlerde ilk patlayan sektör alışveriş sektörü olmuştur ve bu hep böyle olacaktır. İnsanlar alışverişi depresyondan çıkmak olarak görüyor.■ Lüks her zaman daha da lüks olacak... Geçenlerde çok ünlü bir markanın mağazasına girdim. Bakmak istediğim ürün ayakkabıydı. Yanıma güvenlik geldi ve "Lütfen dokunmayın" dedi, "Nasıl yani, müze mi burası?" dedim, sinirlendim ve mağazadan çıktım. Orada bile algı net; bana dokunamazsın, o kadar değerliyim...