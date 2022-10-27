Haberler Günaydın Haberleri Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu
Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:01 Son Güncelleme: 27.10.2022 10:01

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşklarını gizlemeyen çiftten yeni paylaşımlar geldi. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz son olarak sosyal medya hesaplarından yeni romantik kareler paylaştı. İşte İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün romantik pozları...

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Aslıhan Gürbüz, gönlünü kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu'na kaptırmıştı. Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten 36 yaşındaki Hacıoğlu, sevgilisiyle denizde verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sundu. Bu kareyi kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Gürbüz ise Hacıoğlu ile yazın çekilen başka bir fotoğrafını paylaştı.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

Dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile 2016'da nikâh masasına oturan İsmail Hacıoğlu'nun bu evliliğinden Yemin adında bir kızı olmuştu. İkili, 2020 yılının Temmuz ayında ihanet iddiasıyla evliliklerine nokta koymuştu. Hacıoğlu, ayrılık sürecinde 'Çocuk' dizindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da bu ilişkinin ömrü uzun olmamıştı.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

İsmail Hacıoğlu ile meslektaşı Aslıhan Gürbüz, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk' haberleri çıkmıştı. İkili huzur dolu tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

AŞK BÖYLE BELGELENDİ!

İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. 36 yaşındaki oyuncu, dört aydır birlikte olduğu, kendisinden üç yaş büyük meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile ilk kez Çeşme'de objektiflere yansımıştı.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden yeni sevgililer, akşam yemeğinde kendilerine eşlik eden Selim Bayraktar ve sevgilisi Emel Karaköse, patlayan flaşlar karşısında ne yapacaklarını şaşırmıştı.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

Basın mensuplarına "İyi akşamlar" diyen Hacıoğlu ve Gürbüz, araçlarına binerek oradan uzaklaşmışlardı.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

PAYLAŞMAYA DOYAMIYOR

Zaman zaman birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Gürbüz ile Hacıoğlu'ndan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle fotoğrafına "Güzelliğim" notunu düşmüştü.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

Aslıhan Gürbüz de Hacıoğlu'na kalp emojisiyle karşılık vermişti.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

"YOL ARKADAŞIM"

Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten yeni pozlar geldi. Gürbüz ile denizde poz veren Hacıoğlu, paylaşımını 'Al sevgilim' şarkısıyla paylaştı.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

Hacıoğlu'na kayıtsız kalmayan Gürbüz ise bu kareyi, kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Yol arkadaşım" diyerek yayınladı.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

Ardından bir paylaşım da kendi yapan Aslıhan Gürbüz, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'yla yazın çektiği selfieyi paylaştı.

Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

Ünlü çiftin aşk pozlarına binlerce beğeni ve "Maşallah", "Çok güzelsiniz", "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.

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Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu
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