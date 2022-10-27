Taze aşıklar Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’dan aşk pozu! Romantik paylaşımları sosyal medyada olay oldu

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, oyuncu Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e gönlünü kaptırmıştı. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşklarını gizlemeyen çiftten yeni paylaşımlar geldi. İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz son olarak sosyal medya hesaplarından yeni romantik kareler paylaştı. İşte İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün romantik pozları...

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Aslıhan Gürbüz, gönlünü kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu'na kaptırmıştı. Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten 36 yaşındaki Hacıoğlu, sevgilisiyle denizde verdiği pozu, takipçilerinin beğenisine sundu. Bu kareyi kendi Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Gürbüz ise Hacıoğlu ile yazın çekilen başka bir fotoğrafını paylaştı.