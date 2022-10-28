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Giriş Tarihi: 28.10.2022 10:49 Son Güncelleme: 28.10.2022 11:17

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç'ın eşine ihaneti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Başak Kıraç'la uzun süredir evli olan oyuncu Güven Kıraç esmer bir kadınla fena yakalandı. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından Merve isimli sevgilisiyle bir kez daha kamerasına takıldı. Sokak ortasında dans eden ikili romantik anlar yaşadı. Güven Kıraç'ın sık sık genç sevgilisini öpmesi dikkat çekti. Usta oyuncu sevgilisiyle gece boyunca sarmaş dolaş görüntüler verdi. Çıkışta el ele çıkan ikili kameraları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İşte tüm detayları…

62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç, genç sevgilisiyle yakınlaştığı anlar kamerasına takıldı. Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmıştı.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Güven Kıraç'ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenildi.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

12 yıllık evlilik geçen hafta ihanet nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede bitti. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından geçen perşembe akşamı Merve isimli sevgilisiyle bir kez daha kamerasına takıldı.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

tv100'ün haberlerine göre; Sokak ortasında dans eden ikili romantik anlar yaşadı.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Güven Kıraç'ın sık sık genç sevgilisini öpmesi dikkat çekti. Usta oyuncu sevgilisiyle gece boyunca sarmaş dolaş görüntüler verdi.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

GÜVEN KIRAÇ İLE GENÇ SEVGİLİSİ

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

GÜVEN KIRAÇ İLE GENÇ SEVGİLİSİ

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

NE OLMUŞTU?

Başak Kıraç'la uzun süredir evli olan 62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç esmer bir kadınla Asmalımescit'teki bir mekanda eğlendi.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Samimi görüntüler sergileyen ikiliden Kıraç kız arkadaşına eliyle mısır yedirdi.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Oyuncu daha sonra mekanın içerisinde de kız arkadaşını öptü.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Ünlü oyuncu Güven Kıraç eşine ihanet etti. Başak Kıraç'la uzun süredir evli olan 62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç esmer bir kadınla Asmalımescit'teki bir mekanda eğlendi.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

tv100'ün haberlerine göre; Samimi görüntüler sergileyen ikiliden Kıraç kız arkadaşına eliyle mısır yedirdi. Oyuncu daha sonra mekanın içerisinde de kız arkadaşını öptü.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Çıkışta el ele çıkan ikili kameramızın ışıklarının yanmasıyla birlikte şaşkınlığını gizleyemedi.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Yanındaki arkadaşları görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Güven Kıraç'a evli olduğunun hatırlatılması üzerine soruları yanıtsız bıraktı. Kıraç'ın kız arkadaşı ise yüzünü gizledi.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Öte yandan Kıraç'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Güven Kıraç 12 yıldır Başak Kıraç'la evli, bir de kız çocuğu var.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

1960 yılında İstanbul ' da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, Reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi Tiyatrosu'nda ise Tiyatrocu, Sokak Kızı İrma, Hamlet ve Tiyatro Stüdyosu'nda Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynamıştır.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

1997 yılında Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Masumiyet" adlı filmde Yusuf karakteriyle, ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almıştır.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

1998'de erkan can ile birlikte Gemide adlı filmde rol aldı. Aynı yıl Laleli'de Bir Azize adlı filmde Aziz karakteriyle karşımıza çıktı.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

1999 yılında Salkım Hanım'ın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali 'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Evimiz Olacak Mı? ve Hayat Bağları adlı televizyon dizilerinde rol aldı.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

2001 yılında Yeditepe İstanbul adlı filmde Berber Remzi karakterini canlandırdı. 2002 yılında Abdülhamit Düşerken, 2003 yılında Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı adlı filmlerde yer aldı.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

2004'te Yavuz Turgul'un Gönül Yarası, 2005'te Takva, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Kebab Connection adlı filmlerde rol aldı.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

2006 yılında çekilen Ömer Faruk Sorak'ın "Sınav" adlı filminde ise "Rafet 69" adlı karakteri canlandırdı.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

Behzat Ç dizisinde Memduh Başgan ve Mor Menekşeler dizisinde fakir Şükrü rolünü oynamıştır.

62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

2014 yılında kendi tablolarını tanıttığı bir resim sergisi düzenlemiştir.

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62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...
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