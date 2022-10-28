62 yaşındaki Güven Kıraç genç sevgilisiyle fena yakalandı! Sokak ortasında dans etti daha sonra ise...

62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç, genç sevgilisiyle yakınlaştığı anlar kamerasına takıldı. Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmıştı.
Güven Kıraç'ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenildi.
Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı.
12 yıllık evlilik geçen hafta ihanet nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede bitti. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından geçen perşembe akşamı Merve isimli sevgilisiyle bir kez daha kamerasına takıldı.
Güven Kıraç'ın sık sık genç sevgilisini öpmesi dikkat çekti. Usta oyuncu sevgilisiyle gece boyunca sarmaş dolaş görüntüler verdi.
GÜVEN KIRAÇ İLE GENÇ SEVGİLİSİ
NE OLMUŞTU?
Başak Kıraç'la uzun süredir evli olan 62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç esmer bir kadınla Asmalımescit'teki bir mekanda eğlendi.
Samimi görüntüler sergileyen ikiliden Kıraç kız arkadaşına eliyle mısır yedirdi.
Oyuncu daha sonra mekanın içerisinde de kız arkadaşını öptü.
Ünlü oyuncu Güven Kıraç eşine ihanet etti. Başak Kıraç'la uzun süredir evli olan 62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç esmer bir kadınla Asmalımescit'teki bir mekanda eğlendi.
tv100'ün haberlerine göre; Samimi görüntüler sergileyen ikiliden Kıraç kız arkadaşına eliyle mısır yedirdi. Oyuncu daha sonra mekanın içerisinde de kız arkadaşını öptü.
Çıkışta el ele çıkan ikili kameramızın ışıklarının yanmasıyla birlikte şaşkınlığını gizleyemedi.
Yanındaki arkadaşları görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
Güven Kıraç'a evli olduğunun hatırlatılması üzerine soruları yanıtsız bıraktı. Kıraç'ın kız arkadaşı ise yüzünü gizledi.
Öte yandan Kıraç'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Güven Kıraç 12 yıldır Başak Kıraç'la evli, bir de kız çocuğu var.
GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?
1960 yılında İstanbul ' da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, Reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti.
Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi Tiyatrosu'nda ise Tiyatrocu, Sokak Kızı İrma, Hamlet ve Tiyatro Stüdyosu'nda Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynamıştır.
1997 yılında Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Masumiyet" adlı filmde Yusuf karakteriyle, ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini almıştır.
1998'de erkan can ile birlikte Gemide adlı filmde rol aldı. Aynı yıl Laleli'de Bir Azize adlı filmde Aziz karakteriyle karşımıza çıktı.
1999 yılında Salkım Hanım'ın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali 'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Evimiz Olacak Mı? ve Hayat Bağları adlı televizyon dizilerinde rol aldı.
2001 yılında Yeditepe İstanbul adlı filmde Berber Remzi karakterini canlandırdı. 2002 yılında Abdülhamit Düşerken, 2003 yılında Fatih Akın'ın yönettiği Duvara Karşı adlı filmlerde yer aldı.
2004'te Yavuz Turgul'un Gönül Yarası, 2005'te Takva, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Kebab Connection adlı filmlerde rol aldı.
2006 yılında çekilen Ömer Faruk Sorak'ın "Sınav" adlı filminde ise "Rafet 69" adlı karakteri canlandırdı.
Behzat Ç dizisinde Memduh Başgan ve Mor Menekşeler dizisinde fakir Şükrü rolünü oynamıştır.