‘BBCS’ye taze kan

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a usta bir isim dahil oldu. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın paylaştığı, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği diziye Erkan Can dahil oldu.Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran dizinin kadrosuna katılan Can; Oktay Kaynarca'nın (Cezayir) kadim dostu Kocacıklı Koca Ekâbir karakterine hayat verecek.Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp kaleme alıyor.