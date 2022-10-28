Bu kış renkli geçecek

İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatı yeni sezonda da yine birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. Uniq'te kış sezonu 7 Kasım'da sahnelenecek 'Aydınlıkevler' oyunuyla açılıyor. Demet Akbağ, Salih Bademci ve Burak Dakak'ın yer aldığı kadrosuyla Aydınlıkevler'in ardından 9 ve 10 Kasım'da İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerinde yer aldığı 'Sırça' isimli oyun, tiyatroseverlerle yeniden buluşacak. 12 Kasım'da elektronik, trap ve klasik müzik tarzına farklı boyut getiren Apashe, 14 Kasım'da Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla yaptığı başarılı düet, cover ve single çalışmalarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Okay Barış, 23 Kasım'da da ModelXL müzikseverlerle buluşacak.