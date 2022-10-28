Haberler Günaydın Haberleri Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
Giriş Tarihi: 28.10.2022 22:52 Son Güncelleme: 28.10.2022 23:09

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 2008 yılında evlendi. 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un bu evliliğinden iki de oğlu bulunuyor. Ünlü çiftin oğulları Kuzey bugün 12'nci yaş gününü kutladı. Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! Ünlü manken oğlunun doğum gününe özel bir de sürpriz yaptı! İşte ayrıntılar!

Ünlü manken Çağla Şıkel 2008 yılında Emre Altuğ ile evlendi. Bu evliliğinden iki de oğlu olan Şıkel, bugün tatlı bir heyecan yaşadı.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

AİLECE KUTLAMA YAPTILAR

Ünlü manken oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

EMRE ALTUĞ DA KATILDI

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi!

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

ŞIKEL'DEN OĞLUNA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!

Ünlü manken oğlunun doğum gününe özel bir de sürpriz yaptı! Şıkel e- sporcu Berk Tepe'yi çağırdı.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel'in oğluna yaptığı o sürpriz! | Video

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU!

Sürpriz karşısında oldukça mutlu olan Kuzey Altuğ, doğum gününde Berk Tepe'yle birlikte oyun oynadı.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

"HEPSİ KALBİMİZDE SAKLI..."

Şıkel paylaşımında, "Söylenecek ne kadar güzel söz var oysaki…Ama bir türlü dökülmüyor dudaklarımdan. Anneler iyi bilir, hepsi kalbimizde saklı…Kuzeyim…İyi ki doğdun, iyi ki varsın ,iyi ki benim oğlumsun…" ifadelerini kullandı.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

Çağla Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusunu yanıtladı. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan tescilli güzel, alışveriş alışkanlıkları ve karın kaslarıyla ilgili de konuştu.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

İşte Çağla Şıkel'in dikkat çeken açıklamaları...

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

Podyumların aranan isimlerinden Çağla Şıkel, 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

Sunucunun kendisine yönelttiği sorulara içtenlikle yanıt veren ünlü manken, çalışma hayatından karın kaslarına kadar birçok konuda konuşurken; aldatılmayla ilgili de ilginç açıklamalar yaptı.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

"ALDATILMAK KENDİNİ ÇİRKİN VE YETERSİZ HİSSETMENE SEBEP OLMAMALI"

"Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna cevap veren Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullandı:

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

Aldatıldığımı görsem ben burada dakika durmam giderim değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım. Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

"MARKA BİR ÇANTA BENİM ALIN TERİMİ HAK ETMİYOR"

43 yaşındaki Şıkel, "Marka çanta seviyor musun? sorusu üzerine, "Hiç yok, sıfır. Artık bilinçli alışveriş yapıyorum. Marka takıntım yok.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

Mesela bir çantayı aldım, çok para verdim, çok heyecanlıyım. Birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor.

Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!

Kendi kendime 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum" açıklamasını yaptı.

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Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
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