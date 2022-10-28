Ünlü manken Çağla Şıkel 2008 yılında Emre Altuğ ile evlendi. Bu evliliğinden iki de oğlu olan Şıkel, bugün tatlı bir heyecan yaşadı.
AİLECE KUTLAMA YAPTILAR
Ünlü manken oğlu Kuzey'in doğum gününü kutladı.
ŞIKEL'DEN OĞLUNA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!
Ünlü manken oğlunun doğum gününe özel bir de sürpriz yaptı! Şıkel e- sporcu Berk Tepe'yi çağırdı.
Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel'in oğluna yaptığı o sürpriz! | Video
SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU!
Sürpriz karşısında oldukça mutlu olan Kuzey Altuğ, doğum gününde Berk Tepe'yle birlikte oyun oynadı.
"HEPSİ KALBİMİZDE SAKLI..."
Şıkel paylaşımında, "Söylenecek ne kadar güzel söz var oysaki…Ama bir türlü dökülmüyor dudaklarımdan. Anneler iyi bilir, hepsi kalbimizde saklı…Kuzeyim…İyi ki doğdun, iyi ki varsın ,iyi ki benim oğlumsun…" ifadelerini kullandı.
Çağla Şıkel, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusunu yanıtladı. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan tescilli güzel, alışveriş alışkanlıkları ve karın kaslarıyla ilgili de konuştu.
İşte Çağla Şıkel'in dikkat çeken açıklamaları...
Podyumların aranan isimlerinden Çağla Şıkel, 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk oldu.
Sunucunun kendisine yönelttiği sorulara içtenlikle yanıt veren ünlü manken, çalışma hayatından karın kaslarına kadar birçok konuda konuşurken; aldatılmayla ilgili de ilginç açıklamalar yaptı.
"ALDATILMAK KENDİNİ ÇİRKİN VE YETERSİZ HİSSETMENE SEBEP OLMAMALI"
"Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna cevap veren Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullandı:
Aldatıldığımı görsem ben burada dakika durmam giderim değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim.
Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım. Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.
"MARKA BİR ÇANTA BENİM ALIN TERİMİ HAK ETMİYOR"
43 yaşındaki Şıkel, "Marka çanta seviyor musun? sorusu üzerine, "Hiç yok, sıfır. Artık bilinçli alışveriş yapıyorum. Marka takıntım yok.
Mesela bir çantayı aldım, çok para verdim, çok heyecanlıyım. Birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor.