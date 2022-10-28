Fırat aşkını ilan ediyor!

Elif'in kaza gecesinin iç yüzünü öğrenmesi artık an meselesidir. Fırat, Elif'e her şeyi anlatıp artık yalansız yaşamak isterken Ümran'ın yarattığı sorunlar yakasını bırakmaz. Ümran, Fırat ve Sude'yi magazincilere yakalatıp ikisi arasında bir ilişki olduğu masalını yaymayı başarır.

Üzerine Yılmaz'a, Ayaz Ailesinin kapılarını açması, Fırat'ı deliye döndürür. Elif günlük bir iş bulmuş kreşin ücretini ödemeye çalışırken Güneş evini özlüyor, artık geri dönmek istiyordur. Elif, Güneş'in mutluluğuyla gururu arasında sıkışıp kalır. Yeni bir organizasyon işi alınca umutlanır. Güneş'i yeniden evine kavuşturup huzurlu yaşantısına geri döneceğini düşünen Elif, hayatının tamamen değişeceğinden habersizdir.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.