Güzide, Oylum’u evden kovdu!

Oltan'ın teklifiyle şoke olan Güzide, adaletten yana tavrından vazgeçmedi. Oltan ise gizlice yeni adımlarını planlamaya başladı. Otomobilini Ozan'dan geri almak isteyen Kaan, Ozan'ın başını derde sokacak karanlık kişilerden yardım istedi ve Ozan'ın başına büyük bir dert açıldı. Tarık, Ozan'ın açığını yakaladı ancak Ozan kendini kurtarmak için yine yalana başvurdu ve parayı Oltan'a teslim ettiğini söyledi.