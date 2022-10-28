Kısmetse Olur yarışma programı ile tanınan Aycan Varış: O programdan önce hepimiz hiçtik

Arkadaşının eski eşi ile sevgili olduğu yönünde çıkan magazin haberlerine cevap veren Varış, "İlişkim çok güzel gidiyor. İlk başta çok tepki aldım. Benim tepki almamdaki sebep ben daha önce hiç evlenip boşanmadım, evlenmiş boşanmış birisiyle sevgili olmam. Benimle tanışmadan 4 sene önce boşanmış bir erkeği sevdim. Mutluyum. Biz tanınır insanlar olduğumuz için bu durumlar sosyal medyada çarpıtılıyor. Ben hayatım boyunca insanlara karşı başımı eğeceğim bir ilişki içerisinde olmadım. İlişkim şu an güzel gidiyor. Allah izin verirse daha da güzel olur " dedi.
Nasılsın, neler yapıyorsun?
Hayatım çok iyi. Hep çalışmak ile geçiyor. Sosyal medyadan bakınca gezip tozduğum zannediliyor. Ama çok yoğunum. Çalışmayı çok seviyorum.
Kısmetse Olur kurgu muydu? Senin için nasıldı?
O programdan çıkanların konuşmalarına denk geliyorum. O programdan önce hepimiz hiçtik. Pişman olanlar bu raddeye gelemezdi. Ben o program sayesinde tanındım. Sevildim, belli bir kitleye ulaştım. O programa çok teşekkür ediyorum. Başka bir şekilde tanınmak ister misin dersen, evet isterdim. Çünkü programda hayatımızın her anı ortadaydı. Ama asla pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Programın %95'i gerçekti. Televizyon programı olduğu için yönlendirmeler vardı.
Programa katılmaya nasıl karar verdin?
Ben ünlü olmak isteyen bir tip değildim. Hatta programın ilk sezonunu arkadaşlarım izliyordu. Programın sahte olduğunu düşünüyordum. Ama olacağı varmış. Yönetmenini, yapımcısını annem tanıyordu. Ben ağzı laf yapan biriyim. Zaten programda da görmüşsünüzdür. 3 saatlik programın 2,5 saatinde ben varım. İşte Benim Stilim için gittim ama program çoktan başlamıştı. Kısmetse Olur var kesin katılıyorsun dediler. Ertesi gün çekimdeydim. Hiç planlı bir durum yok. Ailemin haberi yoktu. 1 ay sonra program ekrana verildiği zaman gördüler. Reddettiler.
Yarışmadayken çok sinirlendiğin bir an vardı ve Gamze ile tartıştığın sırada hastalığını dile getirmiştin. Çok özel değilse bizimle paylaşabilir misin?
Aslında izlendiğinde ya da bir başkası o video da olsa ben de gülerdim. O zamanlar benim çok kötü bir dönemimdi. Annem tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü zaman beni setten göndermediler. Ve programın başından sonuna kadar ben vardım. Sürekli seni çektikleri için bunalıyorsun. Dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. İstediğin zaman yemek yiyemiyorsun, istediğin zaman su içemiyorsun. Kavga etmek istemiyorsun ama sana bulaşıyorlar. 8 kadın aynı evde. Psikolojimin bitik olduğu bir zamandı. Sözleşme olduğu için de kafamıza göre çıkamıyoruz. Annemin tedavi olduğu gün ağladım. Beni göndermediler. Allayıp pullayıp haftanın finaline çıkarttılar. Set ekibinden birisi antidepresan verdi. Ben hayatımda hiç bu kadar ağır bir ilaç kullanmamıştım. Sandalyede zor oturuyordum. O sırada o videoda yer alan yarışmacı annem hakkında kötü bir söz söyledi. Küfür etti. Ayakkabımı çıkartıp atmaya çalışmışım. Hatırlamıyordum. Video da izleyince gördüm.
En unutmadığın Kısmetse Olur anını paylaşır mısın?
Kavga anında kafama cam bardak atmışlardı. Kafamda kırılmadı, yere düştü yerde kırıldı. Benim kavgam da değildi. İki kişiyi ayırmaya çalışırken bardak bana geldi.
Programdan sonra hayatında neler değişti?
Tanınırlık geliyor. Memleketime gittiğimde fotoğraf çektirmeye devam ediyorlar. Belirli bir kitleye ulaşabildiğin zaman birçok şey değişiyor. Bu tanınırlığımı işime de yönlendirdim.
Bir marka çıkarttın, nasıl karar verdin?
Ortada bir tanınırlık var. Bir kitleye güven vermişsin. Benim bunu işe çevirmem lazım, dedim. Ben bunu insanların güvenini kırarak, onları kandırarak, cebindeki parayı alarak yapmadım. Ben birçok reklamı bile geri çeviren bir insanım. Öyle parasından falan değil. Ben bu konuda gerçekten kişilikli davranıyorum. Mütevazı olamayacağım. Ben insanlara hep güven verdim. Ve bunu işe çevirdiğim zaman da insanlar markamı satın aldı. Benim saçlarım çok kötüydü. Saç markası kurmak buradan aklıma geldi. Saçlarım kırıktı, kopuktu. Maddi durumum da vardı. Ne yapabilirim diye düşündüm. En iyi kimyagerleri, en iyi grafikerleri tutum. 3-4 ay boyunca 3 ürün hakkında çalışıldı. Bir saç seti yaptım. 2,5 senedir satıyorum. Dünya markalarında satışta kafa tutuyorum. Bu konuda da mütevazı olamayacağım. Çok güzel bir iş yaptım. Bu kadar tutacağını ben de bilmiyordum. Saç serumumu dünyaca ünlü bir markaya veriyorum. Hatta duyunca çok şaşıracakları bir marka. Marka benim ürünümü kendi bünyesinde benim ismimle satacak. Bu çok büyük bir başarı. Köpekler gibi çalışan bir kızım.
Farklı alanlarda da kendini geliştirmek istiyor musun?
Aslında bir de temizlik markam var. Çok güzel temizlik ürünleri de yaptım. Ben yatırımcıyım. Benim en iyi kimyagerleri tutacak bir gücüm var. Ben de kendime fabrika kurdum.
Başarının arkasında bir erkek olduğu düşünülüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Ben kendim çalıştım, yaptım. Hepimiz eşit şartlarda yarışmaya katıldık. Ben yapabiliyorsam bu benim başarım. Herkes yapsın. Ben herkes kazansın isterim. Ama bana laf söyleyenler bu işin yolunun bir erkekten geçtiğini düşünüyorlarsa her sabah farklı bir yerde uyanıyorlar. Onların trilyoner olması lazım. Şu yaşıma kadar bir erkek arkadaşım işim gücüm hakkında 1 lira yardım ettiyse ben kendimi Boğaz Köprüsü'nden atarım. Ben şu an bitsem tekrar başlarım. Param olmasın gider garsonluk yaparım.
Hayatının dönüm noktası var mı?
Programa katılmam. Belki de şu an bambaşka bir hayat yaşıyor olabilirdim. Programdaki tanınırlığım bana çok şey kattı. Program olmasaydı da ben bir iş yapardım.
Erkek arkadaşın ile markan vasıtası ile tanıştın. Arkadaşının eski eşi ile evlendi haberleri çıktı. Bu haberleri ilk duyduğunda ne hissettin? Şu an ilişkin nasıl gidiyor?
İlişkim çok güzel gidiyor. İlk başta çok tepki aldım. Benim tepki almamdaki sebep ben daha önce hiç evlenip boşanmadım, evlenmiş boşanmış birisiyle sevgili olmam. Benimle tanışmadan 4 sene önce boşanmış bir erkeği sevdim. Mutluyum. Biz tanınır insanlar olduğumuz için bu durumlar sosyal medyada çarpıtılıyor. Ben hayatım boyunca insanlara karşı başımı eğeceğim bir ilişki içerisinde olmadım. İlişkim şu an güzel gidiyor. Allah izin verirse daha da güzel olur.
Yakın zamanda evlilik var mı?
Bunlar kısmet işleri. Tabii ki de herkes bir yuva kurmak evlenmek ister. Ben önce güçlü başarılı bir kadın olmak istiyorum. Daha sonra evlenmek istiyorum.