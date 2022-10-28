Kısmetse Olur yarışma programı ile tanınan Aycan Varış: O programdan önce hepimiz hiçtik

Nasılsın, neler yapıyorsun?

Hayatım çok iyi. Hep çalışmak ile geçiyor. Sosyal medyadan bakınca gezip tozduğum zannediliyor. Ama çok yoğunum. Çalışmayı çok seviyorum.

Kısmetse Olur kurgu muydu? Senin için nasıldı?

O programdan çıkanların konuşmalarına denk geliyorum. O programdan önce hepimiz hiçtik. Pişman olanlar bu raddeye gelemezdi. Ben o program sayesinde tanındım. Sevildim, belli bir kitleye ulaştım. O programa çok teşekkür ediyorum. Başka bir şekilde tanınmak ister misin dersen, evet isterdim. Çünkü programda hayatımızın her anı ortadaydı. Ama asla pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Programın %95'i gerçekti. Televizyon programı olduğu için yönlendirmeler vardı.

Programa katılmaya nasıl karar verdin?

Ben ünlü olmak isteyen bir tip değildim. Hatta programın ilk sezonunu arkadaşlarım izliyordu. Programın sahte olduğunu düşünüyordum. Ama olacağı varmış. Yönetmenini, yapımcısını annem tanıyordu. Ben ağzı laf yapan biriyim. Zaten programda da görmüşsünüzdür. 3 saatlik programın 2,5 saatinde ben varım. İşte Benim Stilim için gittim ama program çoktan başlamıştı. Kısmetse Olur var kesin katılıyorsun dediler. Ertesi gün çekimdeydim. Hiç planlı bir durum yok. Ailemin haberi yoktu. 1 ay sonra program ekrana verildiği zaman gördüler. Reddettiler.