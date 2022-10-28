Haberler Günaydın Haberleri Ömer dehşete düşüyor!
Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:16

Ömer dehşete düşüyor!

Ömer dehşete düşüyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Asiye'nin çaresizce aldığı karar, Ömer'i şoke ederken; Şengül ve Gönül arasındaki ipler iyice gerilir.

Akif para kazanmak için bu sefer farklı bir yola başvururken, Ataman Koleji'nde bir proje ödevi için grup olan çocukların arasındaki gerginlik daha da büyür.

Nebahat ve Akif'in gün geçtikçe artan samimiyeti, Suzan'ın dikkatini çekerken, Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okulda Ömer'le beraber bir ceza alan Sarp'ın son hamlesi ise, Ömer'i büyük bir dehşete düşürür.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer dehşete düşüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA