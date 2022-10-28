Ömer dehşete düşüyor!

Asiye'nin çaresizce aldığı karar, Ömer'i şoke ederken; Şengül ve Gönül arasındaki ipler iyice gerilir.

Akif para kazanmak için bu sefer farklı bir yola başvururken, Ataman Koleji'nde bir proje ödevi için grup olan çocukların arasındaki gerginlik daha da büyür.

Nebahat ve Akif'in gün geçtikçe artan samimiyeti, Suzan'ın dikkatini çekerken, Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okulda Ömer'le beraber bir ceza alan Sarp'ın son hamlesi ise, Ömer'i büyük bir dehşete düşürür.

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