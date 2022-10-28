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Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:44 Son Güncelleme: 28.10.2022 09:08

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız adeta yıllara meydan okuyor. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…

Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde...

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Thalia Kimdir?

Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Mezzo-soprano sese sahip, Latin müziğinin en güçlü vokallerinden biri olarak kabul edilir. Müzik kariyerine 80'lerin başında Din Din adlı bir çocuk grubunun solisti olarak başladı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

1986 yılında, o zamanlar Latin Amerika'da ses getirmiş olan Timbiriche müzik grubuna katıldı ve grup ile 5 stüdyo albüm yayınladı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

1989 yılında gruptan ayrıldı. Artık solo artist olma isteği başlamıştı ve o yıl ilk albümünü hazırlamak üzere Los Angelas'a yerleşti.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Latin popunun en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Thalía, bugüne dek dünya çapında 40 milyondan fazla satmıştır.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

"1990'lı yılların en çok satan Latin şarkıcısı" unvanını taşır. Rol aldığı pembe diziler ile Türkiye'de de binlerce hayranı olan yıldız, en çok tanınan Meksikalı aktrislerdendir. Gelmiş geçmiş en çok satış yapmış Meksikalı kadın şarkıcıdır.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Thalia, 20 yıllık uzun kariyeri boyunca 12 stüdyo albümü çıkarmış, 6 dizide boşrol oynamıştır.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Güzelliği, soprano sesi, muhteşem oyunculuk performansı ve hiç bitmeyen enerjisiyle tüm Latin Amerika'yı kendisine hayran bırakmıştır.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

"Amor A La Mexicana" (1997), "Arrasando" (2000), "Tu y Yo" (2002), "El Sexto Sentido" (2005) ve son olarak "Primera Fila" (2009) albümleriyle pek çok başarıya imza atmış, 2000'den fazla ödül kazanmış ve Latin pop müziğine damgasını vurmuştur.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

María Mercedes, Marimar, María la del Barrio ve son olarak da Rosalinda ile birlikte tüm dünyada tanınmıştır. Dizileri 180 ülkede yayınlanmış, sadece Meksika değil, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Polonya, Filipinler, Lübnan ve Endonezya'da da izlenme rekorları kırmıştır.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Sayısız ülkede yayınlanan dizileriyle iki milyardan fazla kişiye ulaşmıştır. "Queen Of Vina Del Mar", "Queen Of The Miami Carnaval", "Queen Of The Party In Broadway" ve "Star In The Eight Street" başta olmak üzere pek çok güzellik kraliçesi unvanına sahip olan Thalia, ana dili olan İspanyolca dışında İngilizce, Fransızca ve Portekizce biliyor.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Albümlerindeki şarkıların birçoğunu kendi yazıp besteliyor. Gitar, basgitar, bateri, piyano, keman ve saksafon gibi pek çok enstrümanı çalabiliyor.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

ÇOCUKLUK YILLARI

26 Ağustos 1971 yılında Meksika'nın Meksiko şehrinde dünyaya geldi. Tam adı Ariadna Thalia Sodi Miranda olan yıldız, bilim adamı, kriminoloji ve adli tıp uzmanı olan Ernesto Sodi Pallares ve 1980'den 1999'a kadar Thalia'nın menajerliğini yapmış olan, ressam Yolanda Miranda Mange'ın kızıdır.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Thalía, ablaları olan Laura Zapata, Ernestina Sodi, Gabriela ve Federica'yı kendine örnek alarak 3 yaşında Entudians Estudian müzikalinde şarkılar seslendirmeye başladı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

5 yaşındayken babası Ernesto Sodi'yi kaybetti, 6 yaşında piyano dersleri alıp 9 yaşında Din-Din isimli bir gruba katıldı. Grupla 4 albüm yayınladı ve türlü festivallere katıldı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

1984 yılında Meksika'da sergilenen, dünyanın en büyük Broadway müzikallerinden biri olan Grease müzikalinde başrol oynadı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

12 yaşındayken Meksika'nın en ünlü gençlik grubundan Sasha Sokol'un gruptan ayrılmasıyla Thalia, Timbiriche grubuna katıldı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Thalia, kariyerine daha sonra Timbiriche adlı grupla devam etti. Bu grupla çıkardıkları albümlerin sırasıyla VII, VIII ve IX piyasa sürülmesinin ardından tüm Latin Amerika'yı dolaştılar. 15 yaşında Pobre Señorita Limantour adlı dizide ilk kez rol aldı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Thalia son başarısı Latina'dan sonra 2018 yılında Valiente albümünü piyasaya sürmüştür. Albüm Billboard listelerinde 1 numaraya kadar yükselmiştir.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Albümden çıkan ilk single No Me Acuerdo 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Youtube'da 2018 yılının en çok izlenen 6. Müzik videosu olmuştur.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Albümden çıkan single'lar Lento ve Lindo Pero Bruto ise 100 milyon stream barajını geçerek Valiente albümünün Thalia'nın en başarılı albümlerinden birisi olmasını sağlamıştır.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

2019 yılında Latin Grammy'lerde Onur Ödülü alan sanatçı ayrıca bu albümle birlikte 20 ülkede 1 numara olmuş ve 45 ülkede müzik listelerine girmeyi başarmıştır.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Sanatçı 2020 yılında piyasaya sürecek albümünün hazırlıklarını sürdürmektedir.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Rosalinda'nın yıldızının sosyal medyadan yaptığı paylaşım takipçileri tarafından kısa sürede binler yorum ve beğeni aldı.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

50 YAŞINDAKİ ŞARKICI ADETA YILLARA MEYDAN OKUYOR.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

İŞTE THALIA'NIN ÇOK KONUŞULAN SON HALİ.

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Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
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