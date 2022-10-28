Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor.
Thalia Kimdir?
Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur.
Mezzo-soprano sese sahip, Latin müziğinin en güçlü vokallerinden biri olarak kabul edilir. Müzik kariyerine 80'lerin başında Din Din adlı bir çocuk grubunun solisti olarak başladı.
1986 yılında, o zamanlar Latin Amerika'da ses getirmiş olan Timbiriche müzik grubuna katıldı ve grup ile 5 stüdyo albüm yayınladı.
1989 yılında gruptan ayrıldı. Artık solo artist olma isteği başlamıştı ve o yıl ilk albümünü hazırlamak üzere Los Angelas'a yerleşti.
Latin popunun en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Thalía, bugüne dek dünya çapında 40 milyondan fazla satmıştır.
"1990'lı yılların en çok satan Latin şarkıcısı" unvanını taşır. Rol aldığı pembe diziler ile Türkiye'de de binlerce hayranı olan yıldız, en çok tanınan Meksikalı aktrislerdendir. Gelmiş geçmiş en çok satış yapmış Meksikalı kadın şarkıcıdır.
Güzelliği, soprano sesi, muhteşem oyunculuk performansı ve hiç bitmeyen enerjisiyle tüm Latin Amerika'yı kendisine hayran bırakmıştır.
"Amor A La Mexicana" (1997), "Arrasando" (2000), "Tu y Yo" (2002), "El Sexto Sentido" (2005) ve son olarak "Primera Fila" (2009) albümleriyle pek çok başarıya imza atmış, 2000'den fazla ödül kazanmış ve Latin pop müziğine damgasını vurmuştur.
María Mercedes, Marimar, María la del Barrio ve son olarak da Rosalinda ile birlikte tüm dünyada tanınmıştır. Dizileri 180 ülkede yayınlanmış, sadece Meksika değil, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Polonya, Filipinler, Lübnan ve Endonezya'da da izlenme rekorları kırmıştır.
Sayısız ülkede yayınlanan dizileriyle iki milyardan fazla kişiye ulaşmıştır. "Queen Of Vina Del Mar", "Queen Of The Miami Carnaval", "Queen Of The Party In Broadway" ve "Star In The Eight Street" başta olmak üzere pek çok güzellik kraliçesi unvanına sahip olan Thalia, ana dili olan İspanyolca dışında İngilizce, Fransızca ve Portekizce biliyor.
Albümlerindeki şarkıların birçoğunu kendi yazıp besteliyor. Gitar, basgitar, bateri, piyano, keman ve saksafon gibi pek çok enstrümanı çalabiliyor.
ÇOCUKLUK YILLARI
26 Ağustos 1971 yılında Meksika'nın Meksiko şehrinde dünyaya geldi. Tam adı Ariadna Thalia Sodi Miranda olan yıldız, bilim adamı, kriminoloji ve adli tıp uzmanı olan Ernesto Sodi Pallares ve 1980'den 1999'a kadar Thalia'nın menajerliğini yapmış olan, ressam Yolanda Miranda Mange'ın kızıdır.
Thalía, ablaları olan Laura Zapata, Ernestina Sodi, Gabriela ve Federica'yı kendine örnek alarak 3 yaşında Entudians Estudian müzikalinde şarkılar seslendirmeye başladı.
5 yaşındayken babası Ernesto Sodi'yi kaybetti, 6 yaşında piyano dersleri alıp 9 yaşında Din-Din isimli bir gruba katıldı. Grupla 4 albüm yayınladı ve türlü festivallere katıldı.
1984 yılında Meksika'da sergilenen, dünyanın en büyük Broadway müzikallerinden biri olan Grease müzikalinde başrol oynadı.
Thalia, kariyerine daha sonra Timbiriche adlı grupla devam etti. Bu grupla çıkardıkları albümlerin sırasıyla VII, VIII ve IX piyasa sürülmesinin ardından tüm Latin Amerika'yı dolaştılar. 15 yaşında Pobre Señorita Limantour adlı dizide ilk kez rol aldı.
Thalia son başarısı Latina'dan sonra 2018 yılında Valiente albümünü piyasaya sürmüştür. Albüm Billboard listelerinde 1 numaraya kadar yükselmiştir.
Albümden çıkan ilk single No Me Acuerdo 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Youtube'da 2018 yılının en çok izlenen 6. Müzik videosu olmuştur.
Albümden çıkan single'lar Lento ve Lindo Pero Bruto ise 100 milyon stream barajını geçerek Valiente albümünün Thalia'nın en başarılı albümlerinden birisi olmasını sağlamıştır.
2019 yılında Latin Grammy'lerde Onur Ödülü alan sanatçı ayrıca bu albümle birlikte 20 ülkede 1 numara olmuş ve 45 ülkede müzik listelerine girmeyi başarmıştır.
Sanatçı 2020 yılında piyasaya sürecek albümünün hazırlıklarını sürdürmektedir.
Rosalinda'nın yıldızının sosyal medyadan yaptığı paylaşım takipçileri tarafından kısa sürede binler yorum ve beğeni aldı.