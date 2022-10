Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Sayısız ülkede yayınlanan dizileriyle iki milyardan fazla kişiye ulaşmıştır. "Queen Of Vina Del Mar", "Queen Of The Miami Carnaval", "Queen Of The Party In Broadway" ve "Star In The Eight Street" başta olmak üzere pek çok güzellik kraliçesi unvanına sahip olan Thalia, ana dili olan İspanyolca dışında İngilizce, Fransızca ve Portekizce biliyor.