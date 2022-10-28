Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı
Giriş Tarihi: 28.10.2022 09:44 Son Güncelleme: 28.10.2022 09:53

Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

'Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz'dan gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü. Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki oyuncu Necati Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtildi. İşte Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu ve tüm detaylar…

Büyük bir hayran kitlesi olan başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'ın hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini korkuttu. Anjiyo olan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

Karaktere hayat veren Necati Şaşmaz'dan hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı.

Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

ANJİYO OLDU

Şaşmaz'ın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

50 yaşındaki oyuncunun anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtildi.

Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ameliyatının iyi geçtiği bilinen Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

Geçtiğimiz aylarda bir müzik programına konuk olan Şaşmaz'ın son hali görenleri şaşırtmıştı.

Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

Uzun zaman sonra ekranlara çıkan oyuncunun beyazlayan saçları dikkat çekmişti.

Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

Necati Şaşmaz

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Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı
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