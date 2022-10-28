Son Dakika: ‘Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı! Acil ameliyata alındı

'Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz'dan gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü. Necati Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı. 50 yaşındaki oyuncu Necati Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtildi. İşte Necati Şaşmaz'ın son sağlık durumu ve tüm detaylar…

Büyük bir hayran kitlesi olan başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'ın hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini korkuttu. Anjiyo olan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.