Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"

Yasemin Özilhan krem önerisiyle "Dalga mı geçiyorsun?", "İnsanlar ne durumda bilmiyor musun?" yorumlarında bulundu. Yasemin Sakallıoğlu ise bu haberi görünce "Bu krem hasta mı bakıyor? Bu fiyata sadece yüze bakmaz" yorumunda bulundu.