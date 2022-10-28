Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"

Yasemin Özilhan, seneler önce yayınlanan ekranların uzun soluklu dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela rolüyle akıllarda kaldı. İş insanı İzzet Özilhan'la evli ve iki çocuk annesi olan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Son olarak tavla oynarken fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan, tavlasının fiyatıyla şaşkına çevirdi.
Uzun ekranlardan uzak olan eski oyuncu Yasemin Özilhan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İş insanı İzzet Özilhan'la çalkantılı bir evliliği olan Yasemin Özilhan, lüks yaşamıyla sık sık gündem oluyor.
Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olan Yasemin Özilhan, sosyal medyada ti'ye alındı.
Arkadaşıyla tavla oynarken Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan Yasemin Özilhan'ın tavlasının fiyatı sosyal medyada gündem oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısının, "Tavlaya bak! Tavla bana fakir dedi" paylaşımı üzerine, tavlanın fiyatının 43 bin 600 TL olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medyada kısa sürede trend oldu...
Önerdiği kremin fiyatı dudak uçuklattı!
Doktorlar dizisindeki rolüyle ünlenen Yasemin Özilhan, sosyal medya fenomenliğine soyunmuştu.
Takipçilerine 45 bin TL değerindeki bakım kremini öneren Özilhan gelen tepkilerin odağı olarak sosyal medyada gündem oldu.
Doktorlar dizisindeki rolüyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek iki çocuk dünyaya getirdi.
Geçtiğimiz aylarda kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapan Özilhan bu sefer de önerdiği bakım kremiyle gündeme geldi.
KREMİN FİYATI 45 BİN TL
1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Yasemin Özilhan, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık paylaşıyor.
Ünlü isim önceki gün de Instagram hesabından cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi.
Özilhan'ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin TL olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
TEPKİ YAĞDI
Özilhan'ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin TL olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Yasemin Özilhan krem önerisiyle "Dalga mı geçiyorsun?", "İnsanlar ne durumda bilmiyor musun?" yorumlarında bulundu. Yasemin Sakallıoğlu ise bu haberi görünce "Bu krem hasta mı bakıyor? Bu fiyata sadece yüze bakmaz" yorumunda bulundu.
KİLOSU 760 TL OLAN CEVİZİ ÖNERMİŞTİ
Sağlık beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, geçtiğimiz ay da mutfağa girerek pikan ceviziyle atıştırmalık tarifi vermişti.
Kilosu 760 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan'ın görenler ise "Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor" yorumunu yapmıştı.