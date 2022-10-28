Haberler Günaydın Haberleri Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"
Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:54 Son Güncelleme: 28.10.2022 15:04

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak tavla oynarken fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan, tavlasının fiyatıyla şaşkına çevirdi. Yasemin Özilhan, tavla paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Yasemin Özilhan, seneler önce yayınlanan ekranların uzun soluklu dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela rolüyle akıllarda kaldı. İş insanı İzzet Özilhan'la evli ve iki çocuk annesi olan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Son olarak tavla oynarken fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan, tavlasının fiyatıyla şaşkına çevirdi.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Uzun ekranlardan uzak olan eski oyuncu Yasemin Özilhan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İş insanı İzzet Özilhan'la çalkantılı bir evliliği olan Yasemin Özilhan, lüks yaşamıyla sık sık gündem oluyor.
Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olan Yasemin Özilhan, sosyal medyada ti'ye alındı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Arkadaşıyla tavla oynarken Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan Yasemin Özilhan'ın tavlasının fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Tavlaya bak! Tavla bana fakir dedi" paylaşımı üzerine, tavlanın fiyatının 43 bin 600 TL olduğu ortaya çıktı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Sosyal medyada kısa sürede trend oldu...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Önerdiği kremin fiyatı dudak uçuklattı!

Doktorlar dizisindeki rolüyle ünlenen Yasemin Özilhan, sosyal medya fenomenliğine soyunmuştu.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Takipçilerine 45 bin TL değerindeki bakım kremini öneren Özilhan gelen tepkilerin odağı olarak sosyal medyada gündem oldu.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Doktorlar dizisindeki rolüyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek iki çocuk dünyaya getirdi.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Geçtiğimiz aylarda kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapan Özilhan bu sefer de önerdiği bakım kremiyle gündeme geldi.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

KREMİN FİYATI 45 BİN TL

1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Yasemin Özilhan, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık paylaşıyor.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Ünlü isim önceki gün de Instagram hesabından cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Özilhan'ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin TL olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

TEPKİ YAĞDI

Özilhan'ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin TL olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Yasemin Özilhan krem önerisiyle "Dalga mı geçiyorsun?", "İnsanlar ne durumda bilmiyor musun?" yorumlarında bulundu. Yasemin Sakallıoğlu ise bu haberi görünce "Bu krem hasta mı bakıyor? Bu fiyata sadece yüze bakmaz" yorumunda bulundu.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

KİLOSU 760 TL OLAN CEVİZİ ÖNERMİŞTİ

Sağlık beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, geçtiğimiz ay da mutfağa girerek pikan ceviziyle atıştırmalık tarifi vermişti.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı Tavlaya bak bana fakir dedi

Kilosu 760 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan'ın görenler ise "Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor" yorumunu yapmıştı.

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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan tavla paylaşımıyla sosyal medyada alay konusu oldu! Tepki yağdı "Tavlaya bak bana fakir dedi"
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