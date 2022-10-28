Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ itirafı!

'Sevgi neydi? Sevgi, iyilikti, dostluktu, sevgi emekti...' Bu sözleri hangimiz duysak aklımıza 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi gelir. Kalbimize dokunan İlyas ile Asya'nın aşkı gelir...
Bir kadın gözleriyle aşkını ancak bu kadar güzel anlatabilirdi dediğimiz Türkan Şoray'ın o bakışları aradan yıllar geçse de unutulmadı.
Cengiz Aytmatov'un hikayesini Ali Özgentürk'ün senaryolaştırdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın 7'den 70'e herkeste çok ayrı bir yeri var.
Usta sanatçı Cahit Berkay'ın enfes müziğiyle hafızalarımıza kazınan bu filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluştu.
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında sinemaseverlerle birlikte izleyen Türkan Şoray'a neler hissettiğini sordum...
Bu filmi sevenleriyle birlikte izlemekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen sinemamızın sultanı Şoray sözlerine şöyle devam etti:
"Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu filmin sevenlerimin gözünde ayrı bir yere sahip olduğunu bir defa daha gördüm.
Filmde canlandırdığın 'Asya' rolü de öyle. Çok özel bir filmdi benim için. 'Asya' rolüne hayat vermek benim kariyerimde de önemli bir yere sahip. Türk izleyicisi gibi ben de Asya'yı çok sevdim."