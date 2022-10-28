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Giriş Tarihi: 28.10.2022 07:03 Son Güncelleme: 28.10.2022 07:09

Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen 'Selvi Boylum Al Yazmalım' itirafı!

Tuba KALÇIK Tuba KALÇIK
Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ itirafı!

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında sinemaseverlerle birlikte izleyen Türkan Şoray samimi açıklamalarda bulundu. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü yazısında Türkan Şoray'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

'Sevgi neydi? Sevgi, iyilikti, dostluktu, sevgi emekti...' Bu sözleri hangimiz duysak aklımıza 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi gelir. Kalbimize dokunan İlyas ile Asya'nın aşkı gelir...

Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ itirafı!

Bir kadın gözleriyle aşkını ancak bu kadar güzel anlatabilirdi dediğimiz Türkan Şoray'ın o bakışları aradan yıllar geçse de unutulmadı.

Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ itirafı!

Cengiz Aytmatov'un hikayesini Ali Özgentürk'ün senaryolaştırdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın 7'den 70'e herkeste çok ayrı bir yeri var.

Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ itirafı!

Usta sanatçı Cahit Berkay'ın enfes müziğiyle hafızalarımıza kazınan bu filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluştu.

Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ itirafı!

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında sinemaseverlerle birlikte izleyen Türkan Şoray'a neler hissettiğini sordum...

Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ itirafı!

Bu filmi sevenleriyle birlikte izlemekten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen sinemamızın sultanı Şoray sözlerine şöyle devam etti:

Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ itirafı!

"Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu filmin sevenlerimin gözünde ayrı bir yere sahip olduğunu bir defa daha gördüm.

Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ itirafı!

Filmde canlandırdığın 'Asya' rolü de öyle. Çok özel bir filmdi benim için. 'Asya' rolüne hayat vermek benim kariyerimde de önemli bir yere sahip. Türk izleyicisi gibi ben de Asya'yı çok sevdim."

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Türkan Şoray’dan yıllar sonra gelen 'Selvi Boylum Al Yazmalım' itirafı!
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