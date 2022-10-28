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Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:01 Son Güncelleme: 28.10.2022 08:12

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

2020 yılının ekim ayında eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, tam 2 yıl sonra, önceki gece Asmalımescit'te eğlendi. Çıkışta dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen oyuncu, çağırdığı taksiyi mekanın kapısına kadar yanaştırdı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Namal, gülerek bindiği taksi ile gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi sonucu Ekim 2020'de kaybeden Özgü Namal, uzun süre ortalarda görülmemiş, deyimi yerindeyse sırra kadem basmıştı. İnzivaya çekilen 43 yaşındaki oyuncu, yaşadığı tarifsiz acıdan iki yıl sonra, önceki gece Beyuoğlu'nda bulunan bir mekanda objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, 6 Ekim 2020 tarihinde yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

Yoga ve nefes terapisti eşinin vefatıyla zor günler geçiren ünlü oyuncu, çocukları ile birilkte inzivaya çekildi.

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

Gözlerden uzak bir yaşam süren Özgü Namal, geçtiğimiz ağustos ayında eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı projenin setini ziyaret etti.

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

Dizinin yönetmeni Onur Tan, Namal ve birkaç arkadaşıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

Tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin, bir anda bedenine güç bahşeden, umutsuzluğa kapıldığında kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların, güzel arkadaşların ziyaretine gelir. İyi ki varsınız.

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

Kariyerinin zirvesinde daha huzurlu bir hayatı seçip oyunculuğa ara veren ve 2015'te Köyceğiz'e yerleşen Namal'ın son hali dikkat çekti. Eşini kaybettikten sonra İstanbul'a dönen 43 yaşındaki oyuncunun saçlarındaki beyazların daha da arttığı görüldü.

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

Namal, kısa süre sonra da Akmerkez'den çıkarken objektiflere yansıdı. Bir toplantı için Etiler'de bulunan oyuncu, basın mensuplarını fark edince gülümsedi.

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

"Özgü Hanım nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz?" sorusuna ise gülümseyerek "Arkadaşlar çok teşekkür ederim, sağ olun" demekle yetindi.

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

BEYOĞLU'NDA ORTAYA ÇIKTI

Altı yıllık eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ın ani vefatından sonra ortalarda pek görülmeyen Özgü Namal, önceki gece Asmalımescit'te bulunan bir mekanda eğlencedeydi.

Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

TAKSİYİ SIFIR YANAŞTIRDI

Dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Namal, mekandan çıkacağı sırada çağırdığı taksiyi mekanın kapısına kadar yanaştırdı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, gülerek bindiği taksi ile gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

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Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde
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