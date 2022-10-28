Ünlü oyuncu Özgü Namal böyle görüntülendi! İki yıl sonra gecelerde

Kariyerinin zirvesinde daha huzurlu bir hayatı seçip oyunculuğa ara veren ve 2015'te Köyceğiz'e yerleşen Namal'ın son hali dikkat çekti. Eşini kaybettikten sonra İstanbul'a dönen 43 yaşındaki oyuncunun saçlarındaki beyazların daha da arttığı görüldü.