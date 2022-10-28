Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak adeta hafızalara kazındı. 52 yaşındaki başarılı oyuncu Yaprak Dökümü'nün tekrarlarının ekrana gelmeye devam ettiği şimdilerde sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.
Bennu Yıldırımlar, bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansımıştı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla da alakalı konuşmuştu.
Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, dijital platform ve televizyon dizileri arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüş bildirdi. Bennu Yıldırımlar, kıyaslama ile ilgili; "Ben konuya bakarım, dijital veya televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için yeterlidir" ifadelerini kullanmıştı.
"ÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Yıldırımlar, ayrıca 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü'nde oynayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği yönünde çıkan iddialar hakkında konuşmuştu.
O dönem dizide 'Leyla' (Gökçe Bahadır) ve 'Necla'nın (Fahriye Evcen) ablası 'Fikret' karakterini canlandıran Yıldırımlar, konuyla ilgili; "Ben öyle şeyler hatırlamıyorum, öyle bir durum yaşanmadı" demişti.
ARALARI HİÇ İYİ OLMADI"
Öte yandan aynı dizide Nehir Hanım karkaterine hayat veren Bedia Ener, geçtiğimiz aylarda '2. Sayfa' programına konuk olmuş ve Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Usta oyuncu, "Araları hiçbir zaman iyi olmadı. Zaten Fahriye daha içe kapalı, daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı. O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur, selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu.
Gökçe öyle değil. Gökçe ortalıktadır, şarkı söyler bir şey yapar taklit yapar, çok canlıdır. O farklı bir kız. Fahriye daha sakin yapılı bir kızdı. Daha ketumdur" demişti.
Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor.
Geçtiğimiz aylarda Hakan Bilgin'in programına konuk olan Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırmıştı.
21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik.
Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuşmuştu.
Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.
ADA YARAR KİMDİR?
5 Aralık 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ada Yarar'ın annesi Bennu Yıldırımlar, babası Bülent Emin Yarar'dır.
Annesinin onu 2 yaşından itibaren tiyatro izlemeye götürmesi dolayısıyla oyunculuğa merak sardı.
Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Ada Yarar, liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı. Genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı.
Oyuncu bir aileden gelen Ada Yarar, 2008 yılında çocuklar için İş Sanat çatısı altında düzenlenen 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne aldı. Aynı zamanda '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda rol aldı.
Eğitimine devam eden Ada Yarar, bir yandan tiyatro çalışmalarına devam ediyor.