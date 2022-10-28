Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Usta oyuncu, "Araları hiçbir zaman iyi olmadı. Zaten Fahriye daha içe kapalı, daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı. O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur, selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu.