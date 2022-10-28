Haberler Günaydın Haberleri Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:00 Son Güncelleme: 28.10.2022 11:18

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak adeta hafızalara kazındı. 52 yaşındaki başarılı oyuncu Yaprak Dökümü'nün tekrarlarının ekrana gelmeye devam ettiği şimdilerde sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bennu Yıldırımlar, bir tiyatro oyununun prömiyerinde objektiflere yansımıştı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, 'Yaprak Dökümü'nde iki kız kardeşi canlandıran Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarıyla da alakalı konuşmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, dijital platform ve televizyon dizileri arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüş bildirdi. Bennu Yıldırımlar, kıyaslama ile ilgili; "Ben konuya bakarım, dijital veya televizyon fark etmez, konuyu beğenirsem benim için yeterlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

"ÖYLE BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"
Yıldırımlar, ayrıca 2006-2010 yılları arasında yayınlanan 'Yaprak Dökümü'nde oynayan Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır'ın arasında soğuk rüzgarlar estiği yönünde çıkan iddialar hakkında konuşmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

O dönem dizide 'Leyla' (Gökçe Bahadır) ve 'Necla'nın (Fahriye Evcen) ablası 'Fikret' karakterini canlandıran Yıldırımlar, konuyla ilgili; "Ben öyle şeyler hatırlamıyorum, öyle bir durum yaşanmadı" demişti.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

ARALARI HİÇ İYİ OLMADI"
Öte yandan aynı dizide Nehir Hanım karkaterine hayat veren Bedia Ener, geçtiğimiz aylarda '2. Sayfa' programına konuk olmuş ve Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Usta oyuncu, "Araları hiçbir zaman iyi olmadı. Zaten Fahriye daha içe kapalı, daha sessiz sakin bir yapısı olan arkadaşımızdı. O herkes ile hep çok ölçülüydü. Hepimizle konuşur, selamlaşır ama bir süre sonra hep kendi dünyasında olurdu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Gökçe öyle değil. Gökçe ortalıktadır, şarkı söyler bir şey yapar taklit yapar, çok canlıdır. O farklı bir kız. Fahriye daha sakin yapılı bir kızdı. Daha ketumdur" demişti.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Geçtiğimiz aylarda Hakan Bilgin'in programına konuk olan Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırmıştı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuşmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

ADA YARAR KİMDİR?

5 Aralık 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ada Yarar'ın annesi Bennu Yıldırımlar, babası Bülent Emin Yarar'dır.

Annesinin onu 2 yaşından itibaren tiyatro izlemeye götürmesi dolayısıyla oyunculuğa merak sardı.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Ada Yarar, liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı. Genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı.

Yaprak Dökümü’nün Fikret’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!

Oyuncu bir aileden gelen Ada Yarar, 2008 yılında çocuklar için İş Sanat çatısı altında düzenlenen 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne aldı. Aynı zamanda '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda rol aldı.

Eğitimine devam eden Ada Yarar, bir yandan tiyatro çalışmalarına devam ediyor.

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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada da annesinin izinde! Oyuncu kızı güzelliğiyle hayran bıraktı!
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