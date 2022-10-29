29 Ekim buluşması

Türk Böbrek Vakfı; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı özel bir davetle kutladı. TBV Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş ve sosyal komite üyelerinin ev sahipliği yaptığı davete; Aydın Ekinci, Türkan Şerbetçi, Aydın Ekinci, Esin Demirören, Oya Anlar Onat, Güngör Tırnova, Kerime Tepe, Aynur Arıkan, Neval Güler, Nilgün Çolak, Cansu Yörükoğlu, Eylem Şenkal da katıldı.Organizasyonda, vakıf üyeleri tüm misafirlere ay yıldızlı özel tasarım rozetlerden taktı. Davette sahne alan Gökhan Sezen ve orkestrası, Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirerek konuklara müzik ziyafeti sundu. Vakfın eski gönüllülerinden olan Eylem Şenkal ise 10. Yıl marşı esnasında Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'e sahnede eşlik ederek tüm salonu coşturdu.