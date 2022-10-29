5 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

Bir yarışma programıyla tanınan Bora Edin ve psikoterapist eşi Hülya Edin'den kötü haber geldi. 2017 yılında hayatlarını birleştiren, bir oğulları olan çift, yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle yollarını ayırma kararı aldı.İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanma davası açan ikilinin duruşması önceki gün görüldü. 5 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.Oğulları için Edin'in aylık 5 bin TL nafaka ödemesi istendi. Bu arada taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.