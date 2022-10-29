Cumhuriyet Balosu’nda buluştular

İş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Six Senses Kocataş Mansions'ın Sait Paşa Avlusu'nda düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda bir araya geldi. Genel Müdür Nebi Ozan Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen davete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pervin Ersoy, Müge Tezman Sırmabıyık, Atilla Kuruçayırlu, Ece Kıral, Selen Kocabaş, Arzu Kunt, Serap Sarı, Tülin-Derya Kartoz, Hülya kalyoncu, Tuğçe Peksayar, Serap Sarı, Burcu Kartoz, Defne Guyer, Songül Altuntaş, Ceylin Erkmen gibi isimler katıldı.