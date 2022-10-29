Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor. 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Siyah, beyaz bir kombin tercih eden ve karnı iyice belirginleşen Evcen, hamilelik pozlarına yenisini ekledi.