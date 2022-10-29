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Giriş Tarihi: 29.10.2022 21:51 Son Güncelleme: 29.10.2022 22:44

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, bugün sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü çiftin oğlu Karan herkesi korkuttu. İşte ayrıntılar!

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında evlendi.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Ünlü çiftin oğulları Karan ise 2019 yılında dünyaya geldi. Ünlü çift şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Sosyal medyayı sık kullanan Fahriye Evcen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel oğluyla bir paylaşımda bulundu.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Ünlü çiftin 3 yaşındaki oğlu Karan herkesi korkuttu. Ünlü oyuncunun oğlu Karan, bayrağı tuttuğu sırada sopa kısmının gözüne girmesi ile herkesi telaşlandırdı.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Evcen paylaşımında, 'Sopa gözümüze girmese iyiydi' notunu ekledi.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

5 buçuk aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor. 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Siyah, beyaz bir kombin tercih eden ve karnı iyice belirginleşen Evcen, hamilelik pozlarına yenisini ekledi.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

FAHRİYE EVCEN

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, muhteşem evlerinin bahçesinden paylaşımda bulunmuştu.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Oğlu Karan ile bahçe keyfi yapan Fahriye Evcen'in sıfır makyaj halleri hayran bırakmıştı.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Doğal güzelliğiyle mest eden Fahriye Evcen, tüm dikkatleri üzerine topladı.

Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

Güzel oyuncu bu defa dünya tatlısı köpeği ile pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
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