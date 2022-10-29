Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında evlendi.
Ünlü çiftin oğulları Karan ise 2019 yılında dünyaya geldi. Ünlü çift şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
Sosyal medyayı sık kullanan Fahriye Evcen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel oğluyla bir paylaşımda bulundu.
Ünlü çiftin 3 yaşındaki oğlu Karan herkesi korkuttu. Ünlü oyuncunun oğlu Karan, bayrağı tuttuğu sırada sopa kısmının gözüne girmesi ile herkesi telaşlandırdı.
Evcen paylaşımında, 'Sopa gözümüze girmese iyiydi' notunu ekledi.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.
Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.
SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor. 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi. Siyah, beyaz bir kombin tercih eden ve karnı iyice belirginleşen Evcen, hamilelik pozlarına yenisini ekledi.
Güzel oyuncu bu defa dünya tatlısı köpeği ile pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.