Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! "Berkin Gökbudak ile ilişkim..."

Güzel oyuncu Aslı Enver, önceki gün Levent'te objektiflere takıldı. Kendisini bekleyen aracına binmeye hazırlanan Enver, gazetecileri karşısında görünce ufak bir şaşkınlık yaşadı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yeni projeler için çalışmaya başladığını söyledi.
Projeyle ilgili bilgi veremeyeceğini belirten Enver, "Dijital ve televizyon olmak üzere iki işimiz var" dedi.
Bir dönem Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan gibi isimlerle ilişki yaşayan Enver, sonunda aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulmuştu.
Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri öğrenilmişti.
"EVLİLİK KARARI ALDILAR" İDDİASI
Geçen günlerde de Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın evlilik kararı aldığı iddia edilmişti.
Çiftin, yakın zamanda aileleriyle tanışacağı da öne sürülmüştü.