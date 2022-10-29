Haberler Günaydın Haberleri Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! "Berkin Gökbudak ile ilişkim..."
Giriş Tarihi: 29.10.2022 10:29 Son Güncelleme: 29.10.2022 11:22

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! "Berkin Gökbudak ile ilişkim..."

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

Ünlü oyuncu Aslı Enver, önceki gün Levent'te görüntülendi. Kendisini bekleyen aracına binmeye hazırlanan Enver, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yeni projeler için çalışmaya başladığını söyledi. İş insanı Berkin Gökbudak ile birlikte olan Aslı Enver, ilişkisiyle ilgili ise ilk kez konuştu. İşte Aslı Enver'den dikkat çeken aşk açıklaması...

Güzel oyuncu Aslı Enver, önceki gün Levent'te objektiflere takıldı. Kendisini bekleyen aracına binmeye hazırlanan Enver, gazetecileri karşısında görünce ufak bir şaşkınlık yaşadı.

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yeni projeler için çalışmaya başladığını söyledi.

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

Projeyle ilgili bilgi veremeyeceğini belirten Enver, "Dijital ve televizyon olmak üzere iki işimiz var" dedi.

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

İş insanı Berkin Gökbudak ile birlikte olan Aslı Enver, ilişkisiyle ilgili de ilk kez konuştu.

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

Enver, yeni aşkı hakkındaki sorular karşısında, "Süper gidiyor" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

Öte andan Aslı Enver, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

Bir dönem Murat Boz, Kerem Tunçeri ve Önder Öztarhan gibi isimlerle ilişki yaşayan Enver, sonunda aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulmuştu.

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

El ele pozları sosyal medyada düşen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın aşkı belgelenmişti.

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri öğrenilmişti.

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

"EVLİLİK KARARI ALDILAR" İDDİASI

Geçen günlerde de Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın evlilik kararı aldığı iddia edilmişti.

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! Berkin Gökbudak ile ilişkim...

Çiftin, yakın zamanda aileleriyle tanışacağı da öne sürülmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güzel oyuncu Aslı Enver yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu! "Berkin Gökbudak ile ilişkim..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA