Güzide, adaletten taviz vermiyor!

ATV'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi 'Aldatmak', altıncı bölümüyle perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Oltan'ın teklifiyle şoke olan Güzide, adaletten yana tavrından vazgeçmedi. Oltan ise gizlice yeni adımlarını planlamaya başladı.New York'a gitme hayali için babasının desteğini alınca çok sevinen Oylum, tüm çekincelerine rağmen Yeşim ve Öykü'yle tanışmayı kabul etti. Annesi tarafından evden ayrılması istenen Oylum, eşyalarını almak üzere kapıyı çaldı ancak Güzide kızını eve almadı. Oylum'un eşyalarını toplayan Güzide bu sırada New York biletlerini buldu!