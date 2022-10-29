Kraliçelik için gencim

Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Ankara'da bir gece kulübünde sahneye çıktı.2 saat boyunca hit şarkılarını seslendiren Derici'ye konseri boyunca 500 şişe şampanya gönderildi. Diyarbakırlı bir dinleyicisi ise Derici'ye tek seferde 121 şişe şampanya gönderdi.Sahneye çıkarken "Bugün diyetimin ikinci günü, açım ve mutsuzum" diyen Derici'nin keyfi, gelen iltifatlarla yerine geldi. "Kraliçe Ankara'ya hoş geldin" diyen bir erkek hayranına "Kraliçe olmak için daha gencim" diyen Derici'nin sözleri Demet Akalın ve Hande Yener'e gönderme olarak alındı.Bir kadın hayranı ise Derici'ye, sıkça kullandığı "Kudurun" kelimesinden yola çıkarak Kudur yazılı gözlük hediye etti. Ünlü popçu gözlükleriyle poz verdi.