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Giriş Tarihi: 29.10.2022 14:50 Son Güncelleme: 29.10.2022 15:24

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! "O konuya hiç girmeyelim" demişti...

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

'Sen Çal Kapımı' dizinin setinde tanışan ve dizi aşkları gerçek olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, ilişkilerini Maldivler tatili ile ilan etmişti. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen gözde çift, geçtiğimiz mart ayında da yollarını ayırmıştı. Şimdilerde ilişkilerine bir şans daha verdikleri konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinden bomba bir haber geldi. Geçen günlerde, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" diyen Kerem Bürsin'in, Hande Erçel ile ilişkisi açığa çıktı!

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler'de ilişkilerini ele vermişti. Birliktelikleri 2021 yılında belgelenen ikili, geçtiğimiz mart ayında da ayrılmıştı.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

İkilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Sonrasında Stephanie Cayo ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Bürsin, bu haberler hakkında konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Bu konuyla alakalı biraz kafa yapımızı değiştirmeliyiz. Her çıkan bir aşk haberi doğru değil. İnsanlar tanışır, arkadaş olur, ileride bu aşka dönüşebilir ama hemen 'Aşık oldu' demek çok yanlış.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Dünyada olan birçok olumsuz şeyler varken aşk hayatımın konuşulması bana saçma geliyor. Benim hiç önemim yok.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Geçtiğimiz hafta ise bomba bir iddia ortaya atıldı.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

'BİRLİKTE GÖRÜLDÜLER' İDDİASI

İddialara göre; Erçel ve Bursin geçen hafta sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'da Acarloft Starbucks'ta görüldü.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Kafeye çok samimi bir şekilde giren ikili, kahve alıp çıktılar.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

KAFA KARIŞTIRAN CEVAP

Bu iddia sonrası ilk açıklama Kerem Bürsin'den geldi. Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen Bürsin, "Hande Erçel ile barıştınız mı?" sorusuna, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabını verdi.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Bürsin'in bu açıklaması, "İlişkilerine bir şans daha vermişler" şeklinde yorumlandı.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Bugün ise Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in barıştığı konuşulurken sosyal medyadaki bir fotoğraf karesi kafaları iyice karıştırdı.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Yayınlanan fotoğraftakilerin Kerem Bürsin ve İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo olduğu iddia edildi.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Ancak sosyal medyada yayılan Kerem Bürsin ve İspanyol oyuncu şarkıcı Stephanie Cayo'nun el ele tutuştukları fotoğrafın eskiye ait olduğu ortaya çıktı.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Gazetemagazin'in haberine göre; Bürsin'in ise şu sıralar eski aşkı Hande Erçel ile barıştığı ve çiftin ilişkilerine bir şans daha verdikleri doğrulandı.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Bu gelişme ise Hande Erçel ile Kerem Bürsin hayranlarını oldukça sevindirdi.

İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! O konuya hiç girmeyelim demişti...

Oyuncuların cephesinden ise konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

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İddialar doğru çıktı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin barıştı! "O konuya hiç girmeyelim" demişti...
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