Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Ünlü popçu Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini sır gibi sakladıkları bir düğün ile vuslata erdirmişti. Ancak çift, beş aylık evliliklerini 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla sonlandırmıştı.
Tek celsede boşanan ikili, duruşmaya katılmamış, çifti avukatları temsil etmişti.
Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesi Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta objektiflere yansımıştı. Aşk iddialarına Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söyleyerek yanıt vermişti.
Hatta özel hayatıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan 24 yaşındaki Çilingiroğlu, avukatı aracılığıyla yargıya başvurup, tazminat davası açacağını duyurmuştu.
Yaklaşık bir ay önce şarkıcı Hadise'den olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler, şimdi ise önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Dinçerler, mekana Arap asıllı esmer bir güzelle el ele geldi. Kız arkadaşı ile içeride samimi bir şekilde eğlenen Dinçerler, mekandan ise tek başına çıktı.
Öte yandan Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti.
İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı.
Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı. Kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
Birlikteliklerini bir süre gizli yürüten çift, 15 Mart'ta nişanlanmıştı.
Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.
Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine giren çift, evlilklerinde çıkmaza girmişti.
Ancak ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek 5 ayda Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda da boşanmıştı.