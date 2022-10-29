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Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:31 Son Güncelleme: 29.10.2022 12:08

Mehmet Dinçerler Hadise'yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

İş insanı Mehmet Dinçerler, ünlü şarkıcı Hadise ile 30 Nisan'da nikah masasına oturmuş, ancak bu evlilik kısa sürmüştü. 30 Eylül tarihinde tek celsede boşanan çiftten Mehmet Dinçerler'in adı, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu ile anılmıştı. Bu iddiaların net bir dille yalanlanmasının hemen ardından ise Dinçerler, önceki akşam bir mekana Arap asıllı esmer bir güzelle el ele geldi. İşte o anlar...

Ünlü popçu Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini sır gibi sakladıkları bir düğün ile vuslata erdirmişti. Ancak çift, beş aylık evliliklerini 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla sonlandırmıştı.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Tek celsede boşanan ikili, duruşmaya katılmamış, çifti avukatları temsil etmişti.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesi Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta objektiflere yansımıştı. Aşk iddialarına Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söyleyerek yanıt vermişti.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Hatta özel hayatıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan 24 yaşındaki Çilingiroğlu, avukatı aracılığıyla yargıya başvurup, tazminat davası açacağını duyurmuştu.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Yaklaşık bir ay önce şarkıcı Hadise'den olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler, şimdi ise önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Milliyet'te yer alan habere göre; Dinçerler, mekana Arap asıllı esmer bir güzelle el ele geldi. Kız arkadaşı ile içeride samimi bir şekilde eğlenen Dinçerler, mekandan ise tek başına çıktı.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Öte yandan Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı. Kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

NELER OLMUŞTU?

Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı, 2021 yılının temmuz ayında ortaya çıkmıştı.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Birlikteliklerini bir süre gizli yürüten çift, 15 Mart'ta nişanlanmıştı.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine giren çift, evlilklerinde çıkmaza girmişti.

Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

Ancak ünlü şarkıcı Hadise, psikolojik baskı gördüğünü iddia ederek 5 ayda Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda da boşanmıştı.

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Mehmet Dinçerler Hadise'yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!
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