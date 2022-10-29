Mehmet Dinçerler Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer bir güzelle el ele gecelerde!

İş insanı Mehmet Dinçerler, ünlü şarkıcı Hadise ile 30 Nisan'da nikah masasına oturmuş, ancak bu evlilik kısa sürmüştü. 30 Eylül tarihinde tek celsede boşanan çiftten Mehmet Dinçerler'in adı, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu ile anılmıştı. Bu iddiaların net bir dille yalanlanmasının hemen ardından ise Dinçerler, önceki akşam bir mekana Arap asıllı esmer bir güzelle el ele geldi. İşte o anlar...

Ünlü popçu Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini sır gibi sakladıkları bir düğün ile vuslata erdirmişti. Ancak çift, beş aylık evliliklerini 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla sonlandırmıştı.