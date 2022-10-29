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Giriş Tarihi: 29.10.2022

Şampiyona sahte destek

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Şampiyona sahte destek

Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda bir yarışma programına katıldı. Yarışmada bulunduğu süre içinde bir sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun adını kullanarak, yardım kampanyası başlattı. 'Şampiyon Barış için destek olalım' paylaşımlarının ardından hesaba binlerce lira transfer edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce paylaşıma konu IBAN bilgileri incelendi. 27 yaşındaki Tolga B.'nin hesabına gönderilen paraların başka bankalara havale edildiği tespit edildi

Ünlü oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda TV'de yayınlanan bir yarışma programına katıldı. Yarışmada bulunduğu süre içinde bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun adını kullanarak yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında özel bir bankanın IBAN bilgileri paylaşılarak SMS kampanyasına destek için para istendi. 'Şampiyon Barış için destek olalım' gibi paylaşımlarla insanları manipüle eden kullanıcının bu paylaşımı binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda belirtilen IBAN'a kısa sürede binlerce lira transfer edildi.



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce paylaşıma konu olan IBAN bilgileri inceleme altına alındı. 27 yaşındaki Tolga B. adına ait hesaptaki 'Şampiyon için', 'Şampiyon Ol' gibi açıklamalarla gönderilen paraların başka bankalara havale edilerek hesaptan çıkarıldığı tespit edildi. Durum tutanak altına alınıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen Tolga B.'nin birden fazla sicil kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şampiyona sahte destek
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