Şampiyona sahte destek

Ünlü oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda TV'de yayınlanan bir yarışma programına katıldı. Yarışmada bulunduğu süre içinde bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun adını kullanarak yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında özel bir bankanın IBAN bilgileri paylaşılarak SMS kampanyasına destek için para istendi. 'Şampiyon Barış için destek olalım' gibi paylaşımlarla insanları manipüle eden kullanıcının bu paylaşımı binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda belirtilen IBAN'a kısa sürede binlerce lira transfer edildi.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce paylaşıma konu olan IBAN bilgileri inceleme altına alındı. 27 yaşındaki Tolga B. adına ait hesaptaki 'Şampiyon için', 'Şampiyon Ol' gibi açıklamalarla gönderilen paraların başka bankalara havale edilerek hesaptan çıkarıldığı tespit edildi. Durum tutanak altına alınıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen Tolga B.'nin birden fazla sicil kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.