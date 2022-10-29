Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı'nın zaman içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü TV yıldızının değişimi sosyal medyada tartışma yarattı.
'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.
Yarışmayı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı estetiğe harcamış.
Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.
Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.
Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.
Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.
Lüks yaşantısı ile dikkat çeken Ayşenur Balcı sevgilisiyle de sık sık sosyal medyada boy gösteriyor.
Tam bir estetik harikası olan Ayşenur Balcı'nın son halini görenler "Estetiğin gücü" yorumlarında bulunuyor.
Balcı'nın cüretkar pozları beğeni yağmuruna tutuluyor.