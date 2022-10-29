Haberler Günaydın Haberleri Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Giriş Tarihi: 29.10.2022 06:59 Son Güncelleme: 29.10.2022 07:11

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Ayşenur Balcı bir dönem ekranlarda sıkça gördüğümüz stil yarışmalarından biri ile tanınmıştı. Sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulan Ayşenur Balcı şimdi adeta başka biri. Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmayacak hale gelen Ayşenur Balcı sosyal medyada çok konuşulan isimlerden oldu. Geçmişte yaptıklarını hata olarak gören ve artık işine yani modelliğe daha çok adapte olacağını söyleyen Ayşenur Balcı değişimi ile yok artık dedirtiyor. Bir dönemin fenomen stil yarışmacısı Ayşenur Balcı bakın şimdi nasıl görünüyor... İşte Ayşenur Balcı'nın son hali...

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşenur Balcı'nın zaman içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü TV yıldızının değişimi sosyal medyada tartışma yarattı.

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Yarışmayı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı estetiğe harcamış.

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

İşte Ayşenur Balcı'nın son hali...

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Ayşenur Balcı'nın 70 bine yakın takipçisi olan hesabından paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Lüks yaşantısı ile dikkat çeken Ayşenur Balcı sevgilisiyle de sık sık sosyal medyada boy gösteriyor.

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Tam bir estetik harikası olan Ayşenur Balcı'nın son halini görenler "Estetiğin gücü" yorumlarında bulunuyor.

Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!

Balcı'nın cüretkar pozları beğeni yağmuruna tutuluyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA