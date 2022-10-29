‘Trafikten vapurla kurtuluyorum’

Oyuncu Burcu Kara, önceki gün Bebek'te görüntülendi. İstanbul trafiğinden kaçan Burcu Kara, Anadolu Yakası'na geçmek için deniz yolunu kullandı. 8 aylık hamile olan Burcu Kara, vapura binmeden önce soruları yanıtladı.Kara, "Hamilelik çok güzel geçiyor, kendimi iyi hissediyorum. Bu ara canım acayip pide çekiyor. Sürekli internetten sipariş vermek istiyorum. Ama her aklıma geleni yesem 30 kilo almıştım" dedi. Oyuncu, oğluna Can ismini koyacaklarını söyledi. Ardından vapura binen Kara, "Böyle kolay oluyor. Evimiz hemen yukarıda. Başka türlü İstanbul trafiğini atlatamıyorum" dedi.