Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in ablası ’Huri’ çıktı! Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest etti!

İşleri ve aşkları ile çok konuşulan Pınar Deniz'in özel hayatı markaj altında. 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla kariyerinin zirvesine hızla tırmanan Pınar Deniz şu sıralar en çok konuşulan kadın oyunculardan.
İkilinin aşkları el ele katıldıkları konser sonrası ortaya çıktı.
Yılın son aylarına damga vuran aşkının, tatil sezonunda başladığı söyleniyor.
Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in hayranlarının ilgisini oyuncunun ablası da çekmeyi başardı.
Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'i görenler ''Siz ikiz misiniz?'', ''Hakikaten çok benziyorlar'' ve ''Güzellik aileden demek ki'' gibi yorumlarında bulundu.
Abla-kardeşin pozlarına beğeni yağdı.
Huri Deniz'in kardeşinin sosyal medyasında boy göstermesinin ardından kişisel sayfası adeta takipçi akınına uğradı.
Yargı'da Aşk 101 dizisinden de partneri Kaan Urgancıoğlu ile rol alan Pınar Deniz'in ünü ülke sınırlarını da aştı.
"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla şöhretine şöhret kattı.