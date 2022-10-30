Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, a Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize programına konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında konuşan Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey ekranda yansıtıldığı gibi biri değil. Çok kibar biri. Bir insanın geçmişinde yaptığı hatalar sebebiyle yargılanmasını doğru bulmuyorum. Özünde çok iyi bir insan. Eğer yansıtıldığı gibi biri olsa neden insanlar yıllarca onunla beraber olsun. Ben hiç şiddet görmedim" dedi.

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı: "İbrahim Bey, kadın döven, zorba biri olarak yansıtılıyor. Aslında çok kibar biri. Ben hiç şiddet görmedim"