Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı: "İbrahim Bey, kadın döven, zorba biri olarak yansıtılıyor. Aslında çok kibar biri. Ben hiç şiddet görmedim"
ELİF ADA'NIN SESİ ÇOK GÜZEL
"Yedi yıl Bursa'da kaldım. İç mimarım, orada projelerimiz vardı. Artık döndüm. Ancak kendi mesleğimi yapmak istemiyorum. Mutlu olmadığım şeyi değil artık mutlu olduğum işleri yapmak istediğime karar verdim.
İbrahim Tatlıses ile tesadüfen Bodrum'da tanıştık. Beş bölüm dizi çektik. Sonra tekrar Bursa'da karşılaştık.
HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK
Hayatım boyunca hiçbir şeyden pişman olmadım. Çok güzel bir ilişki, evlilik yaşadım. Sıkıntılar da oldu ama hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım.
İbrahim Bey ekranda yansıtıldığı gibi biri değil. Çok da kibar biri. Hep olumsuz tarafları konuşuluyor.
İnsanız beşeriz şaşarız. Bir insanın geçmişinde yaptığı hatalar sebebiyle sürekli yargılanmasını çok doğru bulmuyorum.
İbrahim Bey'in her konuda acımasızca eleştirildiğini düşünüyorum.
Özünde çok iyi bir insan aslında. Sürekli kadın döven zorba biri olarak yansıtılıyor.
Öyle biri olsa neden insanlar onunla onca yıl beraber olsun ki. Ben şiddet görmedim.
Kaza yaşadıktan sonraki süreci çok zorluydu. Acaba ne olacak nasıl olacak diye düşünüyorduk.
Verdiği mücadele, ayağa kalkması çok büyük bir sınav. Kendinden ve hayattan vazgeçmeden yoluna devam edebilmesi çok büyük başarı.
İbrahim Bey'i çok seviyorum. Hiçbir zaman da sevildiğimden de şüphe etmedim. Biz ebeveyn olarak yolumuza devam ediyoruz.