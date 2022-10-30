Haberler Günaydın Haberleri Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 07:01 Son Güncelleme: 30.10.2022 07:03

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, a Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize programına konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında konuşan Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey ekranda yansıtıldığı gibi biri değil. Çok kibar biri. Bir insanın geçmişinde yaptığı hatalar sebebiyle yargılanmasını doğru bulmuyorum. Özünde çok iyi bir insan. Eğer yansıtıldığı gibi biri olsa neden insanlar yıllarca onunla beraber olsun. Ben hiç şiddet görmedim" dedi.

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı: "İbrahim Bey, kadın döven, zorba biri olarak yansıtılıyor. Aslında çok kibar biri. Ben hiç şiddet görmedim"

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

ELİF ADA'NIN SESİ ÇOK GÜZEL

"Yedi yıl Bursa'da kaldım. İç mimarım, orada projelerimiz vardı. Artık döndüm. Ancak kendi mesleğimi yapmak istemiyorum. Mutlu olmadığım şeyi değil artık mutlu olduğum işleri yapmak istediğime karar verdim.

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

İbrahim Tatlıses ile tesadüfen Bodrum'da tanıştık. Beş bölüm dizi çektik. Sonra tekrar Bursa'da karşılaştık.

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Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

HİÇ PİŞMANLIĞIM YOK

Hayatım boyunca hiçbir şeyden pişman olmadım. Çok güzel bir ilişki, evlilik yaşadım. Sıkıntılar da oldu ama hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım.

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

İbrahim Bey ekranda yansıtıldığı gibi biri değil. Çok da kibar biri. Hep olumsuz tarafları konuşuluyor.

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

İnsanız beşeriz şaşarız. Bir insanın geçmişinde yaptığı hatalar sebebiyle sürekli yargılanmasını çok doğru bulmuyorum.

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Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

İbrahim Bey'in her konuda acımasızca eleştirildiğini düşünüyorum.

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

Özünde çok iyi bir insan aslında. Sürekli kadın döven zorba biri olarak yansıtılıyor.

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

Öyle biri olsa neden insanlar onunla onca yıl beraber olsun ki. Ben şiddet görmedim.

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Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

Kaza yaşadıktan sonraki süreci çok zorluydu. Acaba ne olacak nasıl olacak diye düşünüyorduk.

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

Verdiği mücadele, ayağa kalkması çok büyük bir sınav. Kendinden ve hayattan vazgeçmeden yoluna devam edebilmesi çok büyük başarı.

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

İbrahim Bey'i çok seviyorum. Hiçbir zaman da sevildiğimden de şüphe etmedim. Biz ebeveyn olarak yolumuza devam ediyoruz.

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Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!

Elif Ada büyüdü. 4. Sınıf oldu. Çok güzel sesi var. Geçen gün bir ortamda şarkı söyledi, yaptığı namelere şaşırdılar, çok da utangaç bir çocuk. Şarkı söylerken asla videoya çektirmiyor mesela."

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Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
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